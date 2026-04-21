Ngày 21/4, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiến hành điều tra vụ án mạng xảy ra tại phường Tân Hải, khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương nặng.

Cơ quan công an thực nghiệm hiện trường vụ án, sáng nay 21/4. Ảnh: B.L

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 20/4, Công an phường Tân Hải nhận được tin báo về vụ việc xảy ra tại khu lán trại của một công ty thi công dự án đường 991B, thuộc tổ 9, khu phố Phước Tấn.

Ngay sau đó, công an phường triển khai phong tỏa, bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM để điều tra.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện ông Nguyễn Văn P. (52 tuổi, trú tỉnh Bình Thuận cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng) nằm bất động, tử vong. Cách đó khoảng 100m, con trai ông P. nằm bất tỉnh bên đường với vết thương ở vùng bụng và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo người dân tại hiện trường, trước đó, ông P. và con trai cùng một số công nhân tổ chức ăn nhậu tại lán trại thì xảy ra mâu thuẫn với một người đàn ông. Hai bên sau đó lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát.

Đến sáng nay (21/4), cơ quan điều tra đã đưa nghi can đến hiện trường để thực nghiệm, khám nghiệm hiện trường, phục vụ công tác điều tra.

Nguyên nhân vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.