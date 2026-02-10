Ngày 10/2, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã làm rõ bước đầu vụ án mạng xảy ra tối 9/2 tại xã Kiến Xương, khiến một thanh niên tử vong.

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn từ trước, khoảng 20h30 ngày 9/2, Trần Quang Minh (17 tuổi) chở Lại Tiến Đạt (17 tuổi) mang theo hung khí đến một quán bi-a trên đường Trần Nhân Tông, xã Kiến Xương, tìm nhóm thanh niên khác để giải quyết mâu thuẫn.

Tại quán bi-a, hai nhóm xảy ra xô xát, khiến anh T.H.L. (19 tuổi) bị thương nặng và tử vong sau đó tại bệnh viện.

Công an tỉnh Hưng Yên đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tạm giữ hình sự Trần Quang Minh và Lại Tiến Đạt để điều tra về hành vi giết người.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ theo quy định pháp luật.