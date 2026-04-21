Ngày 21/4, Công an phường An Phú Đông, TPHCM cho biết đang lập hồ sơ, xác minh nhân thân và kiểm tra việc sử dụng chất kích thích đối với một nam thanh niên có hành vi gây rối, đập phá tài sản trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 20/4, một thanh niên khoảng 25 tuổi, cởi trần, mặc quần đùi đi xe ôm đến đường Hà Huy Giáp. Sau khi vào một tiệm cắt tóc xin đi vệ sinh, người này rời đi với trạng thái không tỉnh táo, chỉ ú ớ và bắt đầu có những hành vi bất thường.

Nam thanh niên biểu hiện bất thường, cầm 2 cây kéo gây náo loạn, đập phá đồ đạc trên nóc nhà dân. Ảnh: Cắt từ clip

Chỉ ít phút sau, đối tượng này bất ngờ leo lên mái nhà dân, tay cầm 2 cây kéo vung loạn xạ và nhảy múa. Không dừng lại ở đó, người này liên tục đập phá các thiết bị trên mái nhà khiến người dân xung quanh hoảng sợ, phải đóng cửa tháo chạy.

"Chúng tôi thấy anh ta như bị kích động mạnh, cứ cầm kéo khua khoắng rồi đập phá bồn nước, cục nóng máy lạnh. Ai cũng sợ bị tấn công nên không dám lại gần" - một nhân chứng tại hiện trường kể lại.

Sau 2 giờ gây náo loạn, nam thanh niên đu dây cáp viễn thông và rơi xuống đường, bị lực lượng chức năng khống chế. Ảnh: Cắt từ clip

Nhận tin báo, Công an phường An Phú Đông phối hợp với các lực lượng liên quan nhanh chóng có mặt, phong tỏa một đoạn đường Hà Huy Giáp để đảm bảo an toàn. Dù lực lượng chức năng liên tục thuyết phục, vận động nhưng thanh niên vẫn ngoan cố không xuống.

Khi các tổ công tác triển khai phương án vây bắt, đối tượng này đã liều lĩnh leo lên hệ thống dây cáp viễn thông băng ngang đường Hà Huy Giáp để trốn tránh.

Đến khoảng 19h30 cùng ngày, khi di chuyển trên dây cáp ở độ cao hơn 3m, nam thanh niên bị mỏi tay, rơi xuống đường và ngay lập tức bị lực lượng chức năng khống chế.

Ghi nhận bước đầu, nhiều nhà dân bị hư hỏng mái tôn, bồn nước và máy lạnh sau vụ việc. Cơ quan công an đang làm rõ nguyên nhân và giám định thiệt hại tài sản để xử lý theo quy định của pháp luật.