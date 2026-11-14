ẤN ĐỘ - Một thanh niên 22 tuổi tử vong trong chiếc ô tô cháy rụi. Thông tin từ cảnh sát, chiếc Volkswagen Virtus do người này điều khiển đâm vào thành đường hầm với tốc độ 202 km/h rồi bốc cháy.

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Một thanh niên 22 tuổi đã tử vong sau khi chiếc ô tô cháy rụi do người này điều khiển mất lái, đâm vào thành đường hầm trên cao tốc Dwarka Expressway, khu vực phía tây nam Delhi (Ấn Độ). Theo cảnh sát, chiếc xe di chuyển với tốc độ lên tới 202 km/h trước khi xảy ra tai nạn.

Vụ việc xảy ra vào sáng 8/11, trong ngày lễ Diwali. Nạn nhân được xác định là Abhinav Singh, quê ở Muzzafarpur, bang Bihar, đang làm việc tại thành phố Gurugram.

Theo Hindustan Times, cảnh sát phát hiện các đoạn video được đăng tải trên tài khoản Snapchat của nạn nhân, ghi lại hình ảnh đồng hồ tốc độ hiển thị mức 202 km/h cùng cảnh chiếc xe di chuyển trên đường. Một số người bạn sau đó đã phản hồi, khuyên Singh giảm tốc độ.

Phó ủy viên cảnh sát khu vực Tây Nam Delhi, ông Amit Goel, cho biết tài xế đã mất kiểm soát phương tiện khi di chuyển trong đường hầm, đâm vào thành bên khiến chiếc xe văng sang phía đối diện rồi bốc cháy.

Singh bị mắc kẹt bên trong ô tô và tử vong do bỏng. Nhân viên Cơ quan quản lý đường cao tốc Quốc gia Ấn Độ (NHAI) đã đưa nạn nhân đến bệnh viện Indira Gandhi, nhưng các bác sĩ xác nhận người này đã tử vong khi nhập viện.

Một sĩ quan cảnh sát cho biết cú va chạm mạnh đến mức động cơ ô tô bị văng khỏi xe. Ngọn lửa sau đó nhanh chóng bao trùm phương tiện.

Cảnh sát cho biết nạn nhân bị mắc kẹt trong chiếc ô tô cháy rụi. (Ảnh HT)

Điều tra ban đầu xác định chiếc xe gặp nạn là Volkswagen Virtus, không thuộc sở hữu của Singh mà được người này mượn từ một người bạn. Cảnh sát đang xác minh danh tính chủ xe và làm rõ thông tin phương tiện có thể đã được cải tạo, thay đổi kết cấu theo phản ánh từ phía NHAI.

Đáng chú ý, đường hầm nơi xảy ra tai nạn có giới hạn tốc độ tối đa 80km/h và được lắp đặt hệ thống camera giám sát. Theo cảnh sát, hình ảnh từ camera cho thấy chiếc Volkswagen Virtus di chuyển với tốc độ cao trước khi gặp nạn. Các nhân chứng cũng cho biết tài xế không kiểm soát được phương tiện khi vào cua.

Cảnh sát đã cử nhân viên pháp y đến hiện trường thu thập chứng cứ, đồng thời tiến hành khám nghiệm tử thi và mở thủ tục điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Từ vụ tai nạn trên, các chuyên gia khuyến cáo tài xế cần tuân thủ giới hạn tốc độ, đặc biệt khi di chuyển trong đường hầm hoặc những đoạn đường có khúc cua. Việc chạy xe ở tốc độ cao khiến quãng đường phanh kéo dài, giảm khả năng xử lý khi xuất hiện tình huống bất ngờ và dễ khiến phương tiện mất kiểm soát khi vào cua.

Người lái cần giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát, không sử dụng điện thoại hoặc quay video khi đang điều khiển phương tiện. Đặc biệt, không nên coi đường vắng là điều kiện để tăng tốc, bởi chỉ một thao tác đánh lái hoặc phanh gấp ở tốc độ cao cũng có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Theo Hindustantimes

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