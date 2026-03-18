Suốt hơn một thế kỷ, London vẫn được coi là “thủ phủ vàng của thế giới”, nơi định hình dòng chảy của kim loại quý và ảnh hưởng trực tiếp đến giá vàng toàn cầu.

Thành phố giao dịch hơn 1.500 tấn vàng mỗi ngày

Không nhiều người biết rằng phần lớn giao dịch vàng trên thế giới không diễn ra trên sàn chứng khoán mà thông qua một mạng lưới giao dịch riêng giữa các ngân hàng lớn. Trung tâm của mạng lưới này chính là London.

Theo báo cáo của Hiệp hội Thị trường Vàng London (LBMA), thị trường vàng tại London có quy mô giao dịch lớn bậc nhất thế giới.

Trong quý I/2025, trung bình mỗi ngày có khoảng 48,36 triệu ounce vàng được giao dịch, tương đương hơn 1.500 tấn vàng, với tổng giá trị khoảng 137,7 tỷ USD/ngày. Điều này cho thấy mức thanh khoản cực lớn của thị trường vàng phi tập trung (OTC) tại đây.

Không chỉ là trung tâm giao dịch, London còn là một trong những kho vàng lớn nhất thế giới. Khoảng 8.536 tấn vàng đang được lưu trữ trong hệ thống kho chuyên dụng, trị giá khoảng 906,2 tỷ USD.

Thị trường này được bao quanh bởi một hệ sinh thái toàn cầu gồm khoảng 175 công ty thành viên, bao gồm các ngân hàng, nhà giao dịch kim loại quý, nhà tinh luyện vàng, công ty khai thác và các doanh nghiệp vận chuyển - lưu trữ chuyên biệt.

Quan trọng hơn, trung tâm này còn giữ vai trò thiết lập các tiêu chuẩn cốt lõi của thị trường vàng quốc tế thông qua Good Delivery List, bộ tiêu chuẩn thỏi vàng được chấp nhận trong giao dịch toàn cầu cùng cơ chế xác lập LBMA Gold Price, mức giá tham chiếu cho thị trường vàng thế giới.

Nhờ những yếu tố này, London từ lâu được coi là trung tâm giao dịch vàng thanh khoản nhất hành tinh, nơi có ảnh hưởng sâu rộng đến dòng chảy và giá cả của kim loại quý trên toàn cầu.

Kho vàng khổng lồ, cất vàng của cả thế giới

Nếu đi bộ trên các con phố cổ của London, ít ai nghĩ rằng dưới chân mình là một trong những kho vàng lớn nhất thế giới.

Theo dữ liệu mới nhất từ LBMA, tính đến cuối tháng 2/2026, lượng vàng được lưu trữ trong các kho tại London đạt khoảng 9.210 tấn, tăng 0,56% so với tháng trước, với tổng giá trị ước tính khoảng 1.550 tỷ USD, tương đương khoảng 736.769 thỏi vàng tiêu chuẩn.

Bên cạnh đó, các kho tại London cũng lưu trữ khoảng 27.065 tấn bạc, giảm 2,4% so với tháng trước, với tổng giá trị khoảng 78,3 tỷ USD, tương đương khoảng 902.177 thỏi bạc.

Những con số này cho thấy London không chỉ là nơi giao dịch, mà còn là “kho vàng vật chất” của thế giới.

Với khoảng 9.200 tấn vàng, riêng các kho vàng tại London đang lưu trữ lượng kim loại quý gấp gần 3 lần dự trữ của Đức - quốc gia nắm giữ vàng nhiều thứ hai thế giới và gấp khoảng 4 lần dự trữ của Trung Quốc hoặc Nga.

Nói cách khác, chỉ riêng các kho vàng tại London đã chứa lượng vàng lớn hơn dự trữ của hầu hết các quốc gia trên thế giới.

Một phần lớn vàng tại London được lưu trữ trong các hầm chứa an ninh cực cao của Ngân hàng Trung ương Anh (Bank of England). Kho vàng ở đây được xem là một trong những kho vàng lớn nhất thế giới, nơi nhiều ngân hàng trung ương gửi vàng dự trữ.

Bên cạnh đó, các định chế tài chính lớn như HSBC, JPMorgan Chase hay ICBC Standard Bank cũng vận hành những kho vàng quy mô lớn phục vụ các giao dịch quốc tế. Phần lớn các hầm vàng này nằm sâu dưới lòng đất, được bảo vệ bằng nhiều lớp an ninh nghiêm ngặt và hầu như không mở cửa cho công chúng.

Hơn ba thế kỷ hình thành thị trường vàng London

Vị thế trung tâm của London trên thị trường vàng toàn cầu không phải là điều mới xuất hiện trong thời hiện đại.

Thị trường vàng London hình thành từ thế kỷ XVIII và đến năm 1919 cơ chế định giá vàng London Gold Fixing ra đời, đặt nền móng cho vai trò trung tâm của London trên thị trường vàng toàn cầu.

Từ thế kỷ XVIII, khi Đế quốc Anh mở rộng mạng lưới thương mại khắp thế giới, London đã trở thành nơi tập trung vàng từ nhiều thuộc địa và các tuyến thương mại quốc tế.

Nhờ hệ thống ngân hàng và tài chính phát triển sớm, thành phố này dần hình thành một thị trường giao dịch vàng có quy mô ngày càng lớn.

Đến thế kỷ XX, vai trò của London càng được củng cố. Năm 1919, cơ chế London Gold Fixing ra đời, cho phép các ngân hàng lớn họp định kỳ để xác định mức giá vàng tham chiếu cho thị trường quốc tế.

Trong nhiều thập kỷ, đây được xem là chuẩn định giá vàng của thế giới, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động giao dịch của các ngân hàng, quỹ đầu tư và công ty khai thác vàng trên toàn cầu.

Sau Thế chiến II, khi hệ thống tài chính quốc tế được tái thiết, London tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của mình nhờ mạng lưới ngân hàng mạnh và cơ sở hạ tầng tài chính hoàn chỉnh.

Dù cơ chế định giá vàng sau này đã được hiện đại hóa và chuyển sang các hình thức điện tử, London vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc xác lập giá vàng tham chiếu và điều phối dòng chảy kim loại quý trên thị trường toàn cầu.

Trải qua hơn ba thế kỷ biến động của kinh tế thế giới, London vẫn duy trì vị thế đặc biệt của mình. Chính bề dày lịch sử, cùng hệ thống tài chính và thị trường vàng hình thành từ rất sớm, đã giúp thành phố này trở thành trung tâm giao dịch vàng lớn nhất hành tinh cho đến ngày nay.