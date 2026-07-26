Chiều 26/7, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 2, HĐND TP Huế khóa 9, các đại biểu đã bầu ông Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy Huế giữ chức Chủ tịch UBND TP Huế nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Huế. Ảnh: Lê Bằng

Tại kỳ họp, HĐND TP Huế đã xem xét, biểu quyết thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP Huế đối với ông Nguyễn Khắc Toàn. Ông Toàn được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng.

HĐND TP Huế cũng đã thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND TP Huế nhiệm kỳ 2026-2031 theo quy định.

Trên cơ sở tờ trình giới thiệu nhân sự, các đại biểu HĐND thành phố đã bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND thành phố. Với 100% đại biểu có mặt tán thành, ông Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy Huế được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Huế nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước đó, ông Lê Trí Thanh được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Huế. Ảnh: Lê Bằng

Ông Lê Trí Thanh sinh ngày 5/8/1970, quê quán xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (cũ), có trình độ chuyên môn Đại học Ngân hàng, Đại học Luật Kinh tế, thạc sĩ Chính sách công.

Ông từng kinh qua các chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Điện Bàn; Trưởng Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam; Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Ngày 11/11/2019, ông Lê Trí Thanh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.

Ngày 29/11/2019, ông Lê Trí Thanh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 28/8/2024, ông Lê Trí Thanh giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2024-2029.

Ngày 3/12/2025, ông Lê Trí Thanh giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.