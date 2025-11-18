Chiều 18/11, tại kỳ họp chuyên đề HĐND TP Huế khóa 13, nhiệm kỳ 2021–2026, các đại biểu đã tiến hành kiện toàn nhân sự lãnh đạo UBND TP.

Cụ thể, HĐND TP Huế đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP đối với ông Phan Thiên Định. Ông Định vừa được Ban Bí thư chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy và được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng thời, HĐND TP Huế tiến hành bầu ông Nguyễn Khắc Toàn – Phó bí thư Thành ủy Huế giữ chức Chủ tịch UBND TP Huế nhiệm kỳ 2021–2026 với kết quả 100% đại biểu có mặt tán thành.

Ông Nguyễn Khắc Toàn được bầu làm Chủ tịch UBND TP Huế. Ảnh: Cổng thông tin TP Huế

Trước đó, ngày 16/11, Thành ủy Huế tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về việc ông Nguyễn Khắc Toàn – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025–2030.

Ông Toàn được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025–2030, đồng thời giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Huế.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, sinh năm 1970, quê phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa; trình độ cử nhân Luật, cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, cao cấp lý luận chính trị. Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng các khóa 11 và 12.

Trong quá trình công tác tại Khánh Hòa, ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cam Ranh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021–2026.

Sau khi sáp nhập tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận, ông giữ các chức vụ: Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020–2025, Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021–2026 và Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021–2026.

Ông Trần Hữu Thùy Giang được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP Huế. Ảnh: Cổng thông tin TP Huế

Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu cũng tiến hành bầu chức danh Phó chủ tịch UBND TP Huế. Với 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành, ông Trần Hữu Thùy Giang - Thành uỷ viên, Chánh Văn phòng UBND TP được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ông Trần Hữu Thùy Giang, sinh năm 1981, quê quán phường Dương Nỗ, TP Huế; trình độ chuyên môn tiến sĩ Quản lý du lịch và dịch vụ. Trước khi được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Huế, ông Trần Hữu Thùy Giang đã kinh qua các vị trí công tác như: Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế; Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế); Thành ủy viên; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP Huế; Chánh Văn phòng Đảng ủy UBND TP Huế; Chánh Văn phòng UBND TP Huế.