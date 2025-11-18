Chiều nay (18/11), HĐND tỉnh Tây Ninh khóa 10 đã tổ chức kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) để kiện toàn nhân sự chủ chốt của tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh và cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Út.

Trước đó, ông Út đã được Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai và được HĐND tỉnh Đồng Nai bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

HĐND Tây Ninh bầu ông Lê Văn Hẳn (phải) làm Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: AH

Sau khi hoàn tất quy trình miễn nhiệm, HĐND tỉnh Tây Ninh đã tiến hành bầu nhân sự mới.

Ông Lê Văn Hẳn, Phó bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh được đại biểu HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh sinh năm 1970, quê tại Vĩnh Long. Ông có trình độ chuyên môn Cử nhân Sư phạm văn học, Cử nhân Hành chính học và Thạc sĩ Quản lý giáo dục.

Trước khi được điều động về Tây Ninh, ông Lê Văn Hẳn từng giữ nhiều vị trí quan trọng tại tỉnh Trà Vinh và giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh (cũ) từ tháng 11/2020 đến tháng 6/2025.

Sau khi sáp nhập tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Vĩnh Long thành tỉnh Vĩnh Long mới, ông được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ định giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.

Đến ngày 3/10, ông tiếp tục được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030 và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cho đến khi được phân công về tỉnh Tây Ninh.