Chiều 18/11, tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa 10 đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Võ Tấn Đức.

Sau đó, các đại biểu HĐND tỉnh đã bầu ông Nguyễn Văn Út - Phó bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 với kết quả đạt 100% số phiếu.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Hoàng Anh

Trước đó vào đầu giờ chiều cùng ngày, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Út tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Út bày tỏ trân trọng trước sự tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã giao ông giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai và cam kết sẽ luôn phối hợp với Ban chấp hành, Ban Thường vụ cùng các sở, ngành thực hiện các nghị quyết của Đảng bộ tỉnh.

Tân Phó bí thư Tỉnh ủy hứa luôn cầu thị, học hỏi và lắng nghe các ý kiến của lãnh đạo, cộng đồng doanh nghiệp, người dân để góp phần xây dựng tỉnh Đồng Nai thành cực bứt phá mạnh mẽ của vùng Đông Nam Bộ.

Ông Nguyễn Văn Út (56 tuổi) quê tỉnh Tây Ninh, trình độ cử nhân Kinh tế, thạc sĩ Kinh tế. Ông từng đảm nhiệm các vị trí như: Phó chủ tịch, Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa, Bí thư Huyện ủy Đức Hòa, Phó chủ tịch và Chủ tịch UBND tỉnh Long An (cũ). Sau khi sáp nhập tỉnh Tây Ninh và Long An, ông Nguyễn Văn Út được chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh mới cho đến khi được điều động về công tác tại Đồng Nai.