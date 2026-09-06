1. Nước nào diện tích nhỏ nhưng có mật độ dân số cao nhất Đông Nam Á?
-
Philippines
0%
- Thái Lan0%
- Singapore0%
- Malaysia0%Chính xác
Singapore là đảo quốc có diện tích chỉ khoảng 736km2, nhỏ nhất ở Đông Nam Á. Dân số nước này hiện khoảng hơn 6 triệu người. Ở khu vực Đông Nam Á, Singapore chỉ nhiều dân hơn Brunei và Timor Leste. Tuy nhiên, xét về mật độ dân số, nơi đây lại có mật độ vượt 8.200 người/km2, thuộc nhóm cao nhất khu vực.
2. Đây là nước ồn ào nhất thế giới, đúng hay sai?
-
Sai
0%
- Đúng0%Chính xác
Singapore đứng đầu danh sách các quốc gia ồn nhất thế giới theo Noise-Free Nations Index (Chỉ số các quốc gia không tiếng ồn) do công ty du lịch Go2Africa công bố. Singapore đạt 6,78/100 điểm về mức độ yên tĩnh - thấp nhất trong số các quốc gia được xếp hạng.
Việc tập trung mật độ dân số cao, hệ thống giao thông công cộng dày đặc cùng hàng triệu du khách lưu trú trên diện tích nhỏ khiến mức độ tiếng ồn tại các khu vực đô thị gia tăng đáng kể. Âm thanh từ các tuyến tàu điện ngầm, công trình xây dựng và hoạt động thương mại liên tục diễn ra trong ngày khiến môi trường âm thanh nơi đây luôn ở trạng thái hối hả.
3. GDP bình quân đầu người của Singapore xếp thứ mấy thế giới?
-
3
0%
- 40%
- 50%
- 60%Chính xác
Singapore hiện có GDP bình quân đầu người cao nhất Đông Nam Á - khoảng hơn 98.000 USD trong năm 2025. Theo dữ liệu của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), GDP bình quân đầu người của Singapore năm 2026 có thể đạt khoảng 107.800 USD.
Xét trên toàn cầu, Singapore đứng thứ 5, sau Luxembourg, Ireland, Thuỵ Sĩ, Iceland.
4. Tỷ lệ sinh của nước này năm 2025 là bao nhiêu?
-
0,87
0%
- 0,970%
- 1,870%
- 1,970%Chính xác
Với dân số hơn 6 triệu người, Singapore ghi nhận tỷ suất sinh thấp kỷ lục 0,87 trẻ trên mỗi phụ nữ trong năm 2025, giảm từ 0,97 vào năm 2024 và gần với tỷ lệ thấp nhất thế giới của Hàn Quốc là 0,8.
Tỷ suất sinh giảm, cùng với những tiến bộ trong chăm sóc sức khỏe kéo dài tuổi thọ, đã đưa Singapore vào tình trạng “siêu già hóa” trong năm nay. Theo định nghĩa của Liên Hợp Quốc, một quốc gia được coi là “siêu già hóa” khi hơn 21% dân số từ 65 tuổi trở lên. Theo dự báo, đến năm 2030, cứ 4 người Singapore thì có một người đạt ngưỡng này.
5. Hộ chiếu nước này quyền lực thứ mấy thế giới?
-
1
0%
- 20%
- 30%
- 40%Chính xác
Là một trong những trung tâm du lịch và giao thương chính tại châu Á, Singapore sở hữu lợi thế kết nối quốc tế. Đảo quốc này có hộ chiếu quyền lực nhất thế giới, với quyền tiếp cận 192 điểm đến mà không cần xin thị thực, theo Henley Passport Index.
-
Xem thêm về:
-
trắc nghiệm địa lý
-
địa lý thế giới
Tin cùng chuyên mục
Tin mới
- 2
- 0,97
- 4
- Đúng
- Thái Lan