Chính xác

Singapore đứng đầu danh sách các quốc gia ồn nhất thế giới theo Noise-Free Nations Index (Chỉ số các quốc gia không tiếng ồn) do công ty du lịch Go2Africa công bố. Singapore đạt 6,78/100 điểm về mức độ yên tĩnh - thấp nhất trong số các quốc gia được xếp hạng.

Việc tập trung mật độ dân số cao, hệ thống giao thông công cộng dày đặc cùng hàng triệu du khách lưu trú trên diện tích nhỏ khiến mức độ tiếng ồn tại các khu vực đô thị gia tăng đáng kể. Âm thanh từ các tuyến tàu điện ngầm, công trình xây dựng và hoạt động thương mại liên tục diễn ra trong ngày khiến môi trường âm thanh nơi đây luôn ở trạng thái hối hả.