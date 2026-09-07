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Với số dân hơn 4,66 triệu người, Hải Phòng đứng thứ 3 về quy mô dân số trong 8 thành phố.

Thành phố đông dân nhất cả nước là TPHCM, với hơn 14 triệu người. Hà Nội đứng thứ hai với hơn 8,8 triệu người.

Tính riêng các thành phố, xếp ngay sau Hải Phòng về mức độ đông dân là Đồng Nai (gần 4,5 triệu người) và Cần Thơ (gần 4,2 triệu người).