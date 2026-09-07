1. Trong 8 thành phố hiện nay, thành phố nào có diện tích tự nhiên nhỏ nhất?
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Hà Nội
0%
- Hải Phòng0%
- Huế0%
- Quảng Ninh0%Chính xác
Theo thông tin trên VietnamPlus, sau khi hợp nhất với tỉnh Hải Dương từ ngày 1/7/2025, thành phố Hải Phòng có diện tích tự nhiên gần 3,2 nghìn km². Đây là diện tích nhỏ nhất trong 8 thành phố hiện nay. Trong khi đó, Hà Nội có khoảng 3,36 nghìn km² và Huế 4,94 nghìn km².
2. Thành phố này đông dân thứ mấy trong 8 thành phố?
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2
0%
- 30%
- 40%
- 50%Chính xác
Với số dân hơn 4,66 triệu người, Hải Phòng đứng thứ 3 về quy mô dân số trong 8 thành phố.
Thành phố đông dân nhất cả nước là TPHCM, với hơn 14 triệu người. Hà Nội đứng thứ hai với hơn 8,8 triệu người.
Tính riêng các thành phố, xếp ngay sau Hải Phòng về mức độ đông dân là Đồng Nai (gần 4,5 triệu người) và Cần Thơ (gần 4,2 triệu người).
3. Hải Phòng đóng góp bao nhiêu vào mức tăng trưởng chung của cả nước năm 2025?
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5,49%
0%
- 6,41%0%
- 8,58%0%
- 12,94%0%Chính xác
Theo Cục Thống kê, năm 2025 Hải Phòng tăng trưởng GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) là 11,81% và đóng góp 8,58% vào tăng trưởng chung của cả nước. Xét về tỷ trọng đóng góp, Hải Phòng đứng thứ 3/34, sau TPHCM (23,11%) và Hà Nội (12,94%).
4. Hải Phòng hiện có bao nhiêu đơn vị hành chính cấp xã?
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94
0%
- 1030%
- 1140%0%Chính xác
Hải Phòng hiện có 114 đơn vị hành chính cấp xã. Thành phố đứng thứ 3 trong 8 thành phố về số đơn vị hành chính cấp xã, sau TPHCM (168) và Hà Nội (126).
5. Vì sao Hải Phòng được gọi là “Thành phố Hoa Phượng Đỏ”?
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Vì phượng được trồng nhiều ở Hải Phòng
0%
- Vì hoa phượng gắn với cảnh quan, lịch sử và văn hóa Hải Phòng0%
- Vì Hải Phòng là nơi đầu tiên trồng hoa phượng ở Việt Nam0%
- Vì thành phố chọn hoa phượng làm biểu tượng từ đầu thế kỷ XX0%Chính xác
Hoa phượng từ lâu đã gắn với cảnh quan đô thị và đời sống tinh thần của người dân Hải Phòng. Sắc đỏ của hoa phượng cũng gắn với tháng 5 - thời điểm thành phố kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5). Năm 2012, hoa phượng đỏ được HĐND TP Hải Phòng chọn làm biểu trưng hoa của thành phố và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ được tổ chức lần đầu.
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