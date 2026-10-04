1. Thành phố nào có ít đơn vị hành chính cấp xã nhất cả nước?
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Đà Nẵng
0%
- Huế0%
- Quảng Ninh0%
- Cần Thơ0%Chính xác
Theo Cổng thông tin điện tử thành phố Huế, địa phương này hiện có 40 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 21 phường và 19 xã. Trong 9 thành phố trực thuộc Trung ương hiện nay, đây là địa phương có ít đơn vị hành chính cấp xã nhất.
Xếp sau Huế là Quảng Ninh với 54 đơn vị, Đà Nẵng (94), Đồng Nai (95) và Bắc Ninh (99). Bốn thành phố trực thuộc Trung ương còn lại đều có hơn 100 đơn vị hành chính cấp xã.
2. Đây cũng là thành phố có diện tích nhỏ nhất cả nước?
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Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Trong số 9 thành phố trực thuộc Trung ương hiện nay, Huế không phải nơi có diện tích nhỏ nhất.
Theo VietNamPlus, diện tích của thành phố Huế là 4,94 nghìn km2. Các thành phố có diện tích nhỏ hơn Huế là: Bắc Ninh (4,713 nghìn Km2), Hà Nội (3,36 nghìn km2), Hải Phòng (3,2 nghìn km2).
3. Dân số thành phố Huế hiện khoảng bao nhiêu?
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1,43 triệu
0%
- 2 triệu0%
- 2,5 triệu0%
- 4 triệu0%Chính xác
Thành phố Huế có dân số hơn 1,43 triệu người, ít dân nhất trong 9 thành phố trực thuộc Trung ương hiện nay.
Quảng Ninh, thành phố vừa được thành lập ngày 1/9/2026, có hơn 1,5 triệu người, xếp sau Huế về dân số.
4. Tên gọi “Huế” được cho là biến âm từ địa danh nào?
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Thuận Hóa
0%
- Phú Xuân0%
- Quảng Đức0%
- Triệu Phong0%Chính xác
Theo Trang thông tin điện tử Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Huế, thời Trần, vùng đất Huế thuộc trấn Thuận Hóa. Tên Thuận Hóa được cho là ghép từ châu Thuận và châu Hóa, trong đó “Thuận” mang nghĩa êm xuôi, thuận lợi, còn “Hóa” là thay đổi, biến hóa. Thuận Hóa nhìn chung có thể hiểu là “trở nên thuận lợi”.
Địa danh Thuận Hóa được sử dụng qua nhiều thời kỳ, có lúc bao gồm cả Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên, sau đó được dùng để chỉ vùng đất Huế ngày nay.
Các nhà nghiên cứu cho rằng trong một số văn liệu cổ, Huế từng được ký âm là “Hóa”. Từ đó, có cơ sở cho giả thuyết Huế là biến âm của “Hóa” trong Thuận Hóa. Sự chuyển âm từ “oa” sang “uê” tuy không phổ biến nhưng vẫn xuất hiện trong tiếng Việt, như “hòa” và “huề”.
5. Thành phố nào có nhiều đơn vị hành chính cấp xã nhất cả nước?
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Hà Nội
0%
- Hải Phòng0%
- Cần Thơ0%
- TPHCM0%Chính xác
TPHCM hiện có 168 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 113 phường, 54 xã và 1 đặc khu. Đây là số lượng lớn nhất trong nhóm các thành phố hiện nay.
Trong khi đó, Hà Nội có 126 đơn vị, Hải Phòng 114, Cần Thơ 103 đơn vị hành chính cấp xã.
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