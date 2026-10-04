Chính xác

Theo Trang thông tin điện tử Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Huế, thời Trần, vùng đất Huế thuộc trấn Thuận Hóa. Tên Thuận Hóa được cho là ghép từ châu Thuận và châu Hóa, trong đó “Thuận” mang nghĩa êm xuôi, thuận lợi, còn “Hóa” là thay đổi, biến hóa. Thuận Hóa nhìn chung có thể hiểu là “trở nên thuận lợi”.

Địa danh Thuận Hóa được sử dụng qua nhiều thời kỳ, có lúc bao gồm cả Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên, sau đó được dùng để chỉ vùng đất Huế ngày nay.

Các nhà nghiên cứu cho rằng trong một số văn liệu cổ, Huế từng được ký âm là “Hóa”. Từ đó, có cơ sở cho giả thuyết Huế là biến âm của “Hóa” trong Thuận Hóa. Sự chuyển âm từ “oa” sang “uê” tuy không phổ biến nhưng vẫn xuất hiện trong tiếng Việt, như “hòa” và “huề”.