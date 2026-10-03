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Thanh Hóa là tỉnh có nhiều xã, phường nhất cả nước hiện nay với 166 đơn vị, trong đó có 147 xã và 19 phường. Đây cũng là một trong 11 địa phương không thuộc diện sắp xếp, sáp nhập năm 2025.

Nếu tính cả các thành phố trực thuộc trung ương, Thanh Hóa chỉ ít đơn vị hành chính cấp xã hơn TPHCM. Sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM trở thành địa phương có nhiều đơn vị hành chính cấp xã nhất hiện nay với 168 đơn vị.