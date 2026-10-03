1. Tỉnh nào nhiều xã, phường nhất cả nước hiện nay?
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Nghệ An
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- Hà Tĩnh0%
- Thanh Hóa0%
- Ninh Bình0%Chính xác
Thanh Hóa là tỉnh có nhiều xã, phường nhất cả nước hiện nay với 166 đơn vị, trong đó có 147 xã và 19 phường. Đây cũng là một trong 11 địa phương không thuộc diện sắp xếp, sáp nhập năm 2025.
Nếu tính cả các thành phố trực thuộc trung ương, Thanh Hóa chỉ ít đơn vị hành chính cấp xã hơn TPHCM. Sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM trở thành địa phương có nhiều đơn vị hành chính cấp xã nhất hiện nay với 168 đơn vị.
2. Tỉnh có dân số ít nhất hiện nay cũng là tỉnh ít đơn vị hành chính cấp xã nhất cả nước, đúng hay sai?
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Đúng
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- Sai0%Chính xác
Lai Châu là tỉnh ít dân nhất cả nước hiện nay với khoảng 512.000 người. Không chỉ vậy, mật độ dân số của tỉnh này cũng ở mức thấp nhất cả nước, khoảng 57 người/km2.
Sau sắp xếp, Lai Châu giảm gần 67% số xã, phường, còn 38 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 36 xã và 2 phường, ít nhất cả nước. Hai xã không thực hiện sắp xếp là xã Mù Cả và xã Tà Tổng.
3. Tên gọi nào được đặt cho nhiều xã, phường nhất hiện nay?
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Châu Thành
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- Tân Tiến0%
- Bình Minh0%
- Tân An0%Chính xác
Hiện nay, Tân An là tên xã, phường phổ biến nhất Việt Nam khi có đến 10 tỉnh, thành phố sử dụng, gồm: Bắc Ninh, Hải Phòng, Tuyên Quang, Nghệ An, Đắk Lắk, Tây Ninh, Đồng Nai, Vĩnh Long, An Giang và Cần Thơ.
Xếp sau đó là Tân Thành khi được dùng đặt tên cho 9 xã, phường; Tân Tiến được đặt cho 8 xã, phường; Bình Minh được đặt cho 7 xã, phường…
4. Xã, phường có tên dài nhất cả nước ở địa phương nào?
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Đồng Tháp
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- An Giang0%
- Hà Nội0%
- TPHCM0%Chính xác
Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) hiện là đơn vị hành chính cấp xã có tên dài nhất cả nước, với 17 chữ cái.
Phường rộng gần 2km2 với hơn 105.600 người, được hình thành sau sáp nhập các phường Hàng Bột, Khâm Thiên, Phương Liên - Trung Tự, Thổ Quan, Văn Miếu - Quốc Tử Giám (quận Đống Đa cũ), một phần của các phường Nam Đồng (quận Đống Đa cũ), Điện Biên (quận Ba Đình cũ), Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm cũ), Nguyễn Du và Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng cũ).
5. Địa phương nào có nhiều xã, phường được ghép nối giữa tên xã, phường và cấp huyện cũ?
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Hà Nội
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- Lâm Đồng0%
- Đồng Nai0%Chính xác
Lâm Đồng có nhiều xã, phường với tên dài nhất Việt Nam bởi sự ghép nối giữa tên phường và cấp huyện cũ. Chẳng hạn, Phường Lâm Viên - Đà Lạt, Phường Cam Ly - Đà Lạt, Xã Phú Sơn - Lâm Hà, Xã Phúc Thọ - Lâm Hà...
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