Chính xác

Theo Global Passport Power Rank 2026 của Passport Index, Singapore và Malaysia cùng đứng thứ 2 với Mobility Score 175. Đây là chỉ số phản ánh số điểm đến mà người mang hộ chiếu có thể nhập cảnh mà không cần xin thị thực trước hoặc được tạo thuận lợi về thủ tục nhập cảnh, như được miễn thị thực hoặc cấp thị thực khi đến.

Singapore có 140 điểm đến miễn thị thực và 35 điểm đến được cấp thị thực khi đến; Malaysia có 129 điểm đến miễn thị thực và 46 điểm đến được cấp thị thực khi đến.