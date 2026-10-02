1. Theo xếp hạng năm 2026, hai quốc gia Đông Nam Á nào cùng đứng thứ 2 thế giới về quyền lực hộ chiếu?
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Malaysia và Thái Lan
0%
- Singapore và Malaysia0%
- Singapore và Indonesia0%
- Malaysia và Brunei0%Chính xác
Theo Global Passport Power Rank 2026 của Passport Index, Singapore và Malaysia cùng đứng thứ 2 với Mobility Score 175. Đây là chỉ số phản ánh số điểm đến mà người mang hộ chiếu có thể nhập cảnh mà không cần xin thị thực trước hoặc được tạo thuận lợi về thủ tục nhập cảnh, như được miễn thị thực hoặc cấp thị thực khi đến.
Singapore có 140 điểm đến miễn thị thực và 35 điểm đến được cấp thị thực khi đến; Malaysia có 129 điểm đến miễn thị thực và 46 điểm đến được cấp thị thực khi đến.
2. Quốc gia nào có hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2026?
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Nhật Bản
0%
- Mỹ0%
- Đức0%
- Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất0%Chính xác
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đứng đầu Global Passport Power Rank 2026 với Mobility Score 182, cao hơn Singapore và Malaysia 7 điểm. Hộ chiếu UAE cho phép tiếp cận 138 điểm đến miễn thị thực và 44 điểm đến cấp thị thực khi đến; 16 điểm đến vẫn yêu cầu thị thực.
Thứ hạng này khác với Henley Passport Index 2026. Trong bảng Henley công bố tháng 1/2026, Singapore đứng đầu với quyền tiếp cận 192 điểm đến; Nhật Bản và Hàn Quốc đồng hạng 2 với 188 điểm đến, trong khi UAE đứng thứ 5. Malaysia đứng thứ 9.
3. Theo Global Passport Power Rank 2026, hộ chiếu Việt Nam đứng thứ bao nhiêu thế giới?
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53
0%
- 650%
- 720%
- 790%Chính xác
Hộ chiếu Việt Nam đứng thứ 72 thế giới trong Global Passport Power Rank 2026, với Mobility Score 69, đồng hạng với Zimbabwe và Uzbekistan. So với năm 2025, Việt Nam giảm 2 bậc, từ vị trí thứ 70 xuống 72.
Tại Đông Nam Á, Thái Lan đứng thứ 53, Indonesia thứ 56, Philippines thứ 65, Campuchia thứ 74 và Lào thứ 79.
4. Yếu tố nào góp phần giúp hộ chiếu Malaysia duy trì thứ hạng cao?
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Nhờ số lượng quốc gia miễn thị thực
0%
- Mạng lưới miễn thị thực rộng, quan hệ ngoại giao đa dạng và công nghệ hộ chiếu hiện đại0%
- Malaysia là thành viên của Liên minh châu Âu0%
- Malaysia áp dụng chính sách miễn thị thực với mọi quốc gia0%Chính xác
Theo Khaosod, vị thế cao của hộ chiếu Malaysia gắn với mạng lưới miễn thị thực rộng, quan hệ ngoại giao đa dạng và công nghệ hộ chiếu hiện đại. Đây là những yếu tố góp phần tạo thuận lợi cho công dân Malaysia khi đi lại quốc tế.
Bên cạnh đó, việc Malaysia duy trì quan hệ với nhiều đối tác và đạt được các thỏa thuận tạo thuận lợi đi lại giúp mở rộng số điểm đến mà công dân nước này có thể tiếp cận mà không phải xin thị thực trước.
5. Vì sao cùng một hộ chiếu có thể có thứ hạng khác nhau giữa các bảng xếp hạng?
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Vì mỗi bảng sử dụng phương pháp và tiêu chí đánh giá riêng
0%
- Vì các quốc gia thay đổi hộ chiếu theo từng bảng xếp hạng0%
- Vì số quốc gia được miễn thị thực thay đổi theo từng bảng0%
- Vì mỗi bảng chỉ xếp hạng một số quốc gia0%Chính xác
Passport Index chủ yếu xếp hạng dựa trên Mobility Score, gồm khả năng nhập cảnh không cần thị thực, được cấp thị thực khi đến, giấy phép đi lại điện tử và một số hình thức thị thực điện tử đủ điều kiện. Khi các hộ chiếu có cùng điểm số, Passport Index sử dụng thêm một số tiêu chí để xác định thứ hạng.
Trong khi đó, Henley Passport Index sử dụng dữ liệu độc quyền từ Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và đánh giá khả năng tiếp cận các điểm đến mà không cần xin thị thực trước hoặc được cấp thị thực khi đến. Vì phương pháp và dữ liệu khác nhau, thứ hạng của cùng một hộ chiếu có thể không giống nhau giữa hai bảng.
Tin mới
- Vì các quốc gia thay đổi hộ chiếu theo từng bảng xếp hạng
- Mạng lưới miễn thị thực rộng, quan hệ ngoại giao đa dạng và công nghệ hộ chiếu hiện đại
- 65
- Mỹ
- Singapore và Malaysia