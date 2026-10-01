1. Quốc gia nào rộng thứ hai châu Á?
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Kazakhstan
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- Ấn Độ0%
- Mông Cổ0%
- Trung Quốc0%Chính xác
Ấn Độ (tên đầy đủ là Cộng hòa Ấn Độ) nằm ở khu vực Nam Á, có diện tích gần 3,3 triệu km2, lớn thứ hai châu Á, chỉ sau Trung Quốc với khoảng 9,6 triệu km2. Đây cũng là quốc gia có diện tích lớn thứ 7 thế giới, sau Nga, Canada, Mỹ, Trung Quốc, Brazil và Australia.
2. Quốc gia này đông dân thứ mấy thế giới?
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- 40%Chính xác
Trung Quốc luôn giữ vị trí đông dân nhất thế giới kể từ năm 1950, thời điểm Liên Hợp Quốc bắt đầu công bố các dữ liệu về dân số. Tuy nhiên, đến tháng 4/2023, Ấn Độ đã vượt Trung Quốc, trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới.
Hiện tại, theo Worldometer, quy mô dân số của Ấn Độ là hơn 1,48 tỷ người, trong khi Trung Quốc là hơn 1,412 tỷ người.
3. Nước này đứng đầu thế giới về xuất khẩu gạo, đúng hay sai?
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Ấn Độ là quốc gia dẫn đầu thế giới về xuất khẩu gạo, cung cấp cho hơn 170 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm 2025, lượng xuất khẩu gạo của nước này tăng 23%, đạt 22 triệu tấn. Không chỉ là nhà xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, Ấn Độ còn là nhà sản xuất gạo lớn nhất thế giới.
Sản lượng gạo năm 2025 của nước này đạt hơn 150 triệu tấn, vượt qua 145 triệu tấn của Trung Quốc. Với kết quả này, Ấn Độ chiếm hơn 28% tổng sản lượng gạo toàn cầu.
4. Nước này nhiều xe máy thứ mấy thế giới?
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- 40%Chính xác
Theo World Population Review, Ấn Độ là quốc gia có số lượng xe máy nhiều nhất thế giới, với 221 triệu chiếc. Xếp sau đó là Indonesia - quốc gia có nhiều xe máy nhất khu vực Đông Nam Á với 112 triệu xe. Việt Nam là quốc gia nhiều xe máy thứ 4 thế giới với 58 triệu chiếc.
5. Nền kinh tế Ấn Độ lớn thứ mấy thế giới?
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Theo báo cáo tổng kết kinh tế cuối năm 2025 của Chính phủ Ấn Độ, với quy mô GDP đạt 4,18 nghìn tỷ USD, Ấn Độ đã vượt Nhật Bản để vươn lên vị trí nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới. Không những vậy, báo cáo của Chính phủ nước này cho hay Ấn Độ có khả năng thay thế Đức ở vị trí thứ 3 trong vòng 2,5-3 năm tới, với GDP dự báo đạt 7,3 nghìn tỷ USD vào năm 2030.
Dù GDP tăng trưởng vượt bậc, nhưng nền kinh tế Ấn Độ vẫn còn phải đối mặt với nhiều bất ổn. Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, GDP bình quân đầu người của Ấn Độ năm 2024 chỉ đạt 2.694 USD, thấp hơn 12 lần so với Nhật Bản (32.487 USD), thấp hơn 20 lần so với Đức (56.103 USD).
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