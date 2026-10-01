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Trung Quốc luôn giữ vị trí đông dân nhất thế giới kể từ năm 1950, thời điểm Liên Hợp Quốc bắt đầu công bố các dữ liệu về dân số. Tuy nhiên, đến tháng 4/2023, Ấn Độ đã vượt Trung Quốc, trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới.

Hiện tại, theo Worldometer, quy mô dân số của Ấn Độ là hơn 1,48 tỷ người, trong khi Trung Quốc là hơn 1,412 tỷ người.