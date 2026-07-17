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Hà Nội hiện có 17 phường/xã có dân số trên 100.000, dẫn đầu là phường Hà Đông (khoảng 185.000).

Phường Hà Đông được thành lập trên cơ sở sáp nhập nhiều phường thuộc quận Hà Đông, cùng một phần địa giới của quận Nam Từ Liêm và huyện Thanh Trì.

Với khoảng 185.000 dân, riêng phường Hà Đông có quy mô dân số tương đương khoảng 1/3 dân số tỉnh Lai Châu - địa phương có dân số ít nhất cả nước.

Một số phường có dân số đông khác tại Hà Nội là Hồng Hà (123.000 người), Bạch Mai (129.000 người)...