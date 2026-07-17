1. Thành phố nào có mật độ dân số cao nhất cả nước hiện nay?
-
TPHCM
0%
- Hà Nội0%
- Hải Phòng0%
- Đà Nẵng0%Chính xác
Trong 7 thành phố trực thuộc Trung ương, Hà Nội hiện có mật độ dân số hơn 2.600 người/km², cao nhất cả nước. Xếp sau là TPHCM với khoảng 2.000 người/km² và Hải Phòng với hơn 1.460 người/km². Mặc dù TPHCM đông dân nhất (gần 14 triệu người), diện tích lớn hơn khiến mật độ dân số thấp hơn Hà Nội.
2. Người dân Hà Nội có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước, đúng hay sai?
-
Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Theo kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2025 của Cục Thống kê, Hà Nội là địa phương đứng đầu cả nước về mức thu nhập bình quân đầu người một tháng, với hơn 8,3 triệu đồng. Đứng thứ hai là TPHCM với 8,064 triệu đồng/người/tháng. Xếp ở vị trí thứ ba là Đồng Nai với 7,174 triệu đồng/người/tháng.
3. Hà Nội hiện có bao nhiêu đơn vị hành chính cấp xã?
-
86
0%
- 960%
- 1260%
- 1360%Chính xác
Theo Báo điện tử Chính phủ, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, thành phố Hà Nội có 126 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 51 phường và 75 xã.
4. Phường nào của Hà Nội đông dân nhất?
-
Hoàn Kiếm
0%
- Hồng Hà0%
- Từ Liêm0%
- Hà Đông0%Chính xác
Hà Nội hiện có 17 phường/xã có dân số trên 100.000, dẫn đầu là phường Hà Đông (khoảng 185.000).
Phường Hà Đông được thành lập trên cơ sở sáp nhập nhiều phường thuộc quận Hà Đông, cùng một phần địa giới của quận Nam Từ Liêm và huyện Thanh Trì.
Với khoảng 185.000 dân, riêng phường Hà Đông có quy mô dân số tương đương khoảng 1/3 dân số tỉnh Lai Châu - địa phương có dân số ít nhất cả nước.
Một số phường có dân số đông khác tại Hà Nội là Hồng Hà (123.000 người), Bạch Mai (129.000 người)...
5. Xã nào có dân số ít nhất Hà Nội?
-
Hát Môn
0%
- Minh Châu0%
- Hòa Lạc0%
- Yên Bài0%Chính xác
Theo trang Thông tin điện tử của Cơ quan báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, với diện tích tự nhiên là 10,36 km2; quy mô dân số gần 6.700 người, xã Minh Châu trở thành đơn vị hành chính cấp xã có dân số ít nhất Hà Nội. Đây là xã đảo duy nhất của Hà Nội, vị trí địa lý đặc biệt này tạo nên nét độc đáo ở Thủ đô.
-
Xem thêm về:
-
thành phố đông dân
-
Hà Nội
Tin cùng chuyên mục
Tin mới
- Minh Châu
- Hồng Hà
- 96
- Sai
- Hà Nội