1. Nước nào có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất Đông Nam Á?
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Việt Nam
0%
- Campuchia0%
- Thái Lan0%
- Singapore0%Chính xác
Theo The Global Economy, sử dụng dữ liệu của Ngân hàng Thế giới (World Bank), Campuchia có tỷ lệ thất nghiệp 0,26% năm 2025 - thấp nhất trong các quốc gia Đông Nam Á có số liệu thống kê. Chỉ số này được tính theo tỷ lệ người thất nghiệp trong lực lượng lao động theo chuẩn của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). Bảng xếp hạng của The Global Economy chưa có dữ liệu của Timor-Leste.
Tỷ lệ thất nghiệp năm 2025 trung bình của 11 quốc gia Đông Nam Á là 2,58%. Chỉ số này có dữ liệu trong giai đoạn 1991-2025.
Theo Bộ Lao động và Đào tạo nghề Campuchia, tại các nước đang phát triển, tỷ lệ thất nghiệp thường ở mức thấp do phần lớn người dân làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp và khu vực kinh tế phi chính thức.
2. Nước nào có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất Đông Nam Á?
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Malaysia
0%
- Indonesia0%
- Brunei0%
- Thái Lan0%Chính xác
Tỷ lệ thất nghiệp của Brunei năm 2025 là 5,28%, cao nhất Đông Nam Á, theo thống kê của The Global Economy.
Ở nhóm lao động trẻ, tỷ lệ thất nghiệp ở Brunei lên tới 18%. Một trong những lý do là lĩnh vực dầu khí mang lại thu nhập rất cao cho quốc gia, nhưng lại không sử dụng nhiều lao động. Nền kinh tế ngoài dầu khí phát triển chưa đủ mạnh để tạo việc làm cho lực lượng lao động trẻ ngày càng đông.
Đứng thứ hai về tỷ lệ thất nghiệp ở Đông Nam Á là Malaysia với 3,76%, Indonesia 3,24%.
3. Việt Nam đứng ở vị trí nào trong khu vực Đông Nam Á về tỷ lệ thất nghiệp thấp (tính từ thấp lên cao)?
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1
0%
- 20%
- 30%
- 40%Chính xác
Theo bảng xếp hạng của The Global Economy năm 2025, bốn quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất Đông Nam Á lần lượt là:
Campuchia: 0,26%
Thái Lan: 0,78%
Lào: 1,19%
Việt Nam: 1,52%.
Điều này đồng nghĩa Việt Nam đứng thứ tư trong khu vực về tỷ lệ thất nghiệp thấp.
4. Những người đã từ bỏ nỗ lực tìm kiếm việc làm sau một thời gian dài thất bại được gọi là gì?
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Người thất nghiệp
0%
- Người lao động nản lòng0%
- Lực lượng lao động dự bị0%
- Người lao động tự do0%Chính xác
Theo thống kê lao động quốc tế, những người từ bỏ nỗ lực tìm kiếm việc làm sau một thời gian dài thất bại không còn tích cực tìm việc nên không được tính vào diện thất nghiệp và không còn được tính là người thất nghiệp trong thống kê chính thức vì không tích cực tìm việc, đồng thời không thuộc lực lượng lao động.
5. Quốc gia nào ở Đông Nam Á có tỷ lệ việc làm chịu tác động của GenAI cao nhất, theo báo cáo của ILO?
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Việt Nam
0%
- Thái Lan0%
- Indonesia0%
- Singapore0%Chính xác
Báo cáo của ILO cho thấy Singapore là quốc gia có tỷ lệ việc làm chịu tác động của AI tạo sinh (GenAI) cao nhất Đông Nam Á, chiếm 42,2% tổng số việc làm. Điều này phản ánh nền kinh tế có mức độ số hóa cao, tập trung nhiều lao động trong các ngành dịch vụ, tài chính và công nghệ - những lĩnh vực có khả năng ứng dụng AI mạnh mẽ.
Dù vậy, Singapore cũng được đánh giá là quốc gia có mức độ sẵn sàng ứng dụng AI hàng đầu khu vực nhờ hạ tầng số phát triển, nguồn nhân lực chất lượng cao và chiến lược AI quốc gia đồng bộ.
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