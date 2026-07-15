Chính xác

Theo The Global Economy, sử dụng dữ liệu của Ngân hàng Thế giới (World Bank), Campuchia có tỷ lệ thất nghiệp 0,26% năm 2025 - thấp nhất trong các quốc gia Đông Nam Á có số liệu thống kê. Chỉ số này được tính theo tỷ lệ người thất nghiệp trong lực lượng lao động theo chuẩn của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). Bảng xếp hạng của The Global Economy chưa có dữ liệu của Timor-Leste.

Tỷ lệ thất nghiệp năm 2025 trung bình của 11 quốc gia Đông Nam Á là 2,58%. Chỉ số này có dữ liệu trong giai đoạn 1991-2025.

Theo Bộ Lao động và Đào tạo nghề Campuchia, tại các nước đang phát triển, tỷ lệ thất nghiệp thường ở mức thấp do phần lớn người dân làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp và khu vực kinh tế phi chính thức.