Chính xác

TPHCM và Hà Nội là 2 thành phố dẫn đầu cả nước về số dân với lần lượt là 13,8 triệu người và 8,86 triệu người. Trong khi đó, An Giang (sau sáp nhập An Giang - Kiên Giang) là tỉnh có số dân lớn nhất trong số các tỉnh của Việt Nam với khoảng 5 triệu dân.

Tỉnh An Giang phát triển theo hướng đa ngành, trong đó tập trung nguồn lực vào các trụ cột kinh tế chiến lược như kinh tế biển, du lịch và hạ tầng logistics.