1. Tỉnh nào đông dân nhất cả nước hiện nay?
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Thanh Hóa
0%
- Ninh Bình0%
- An Giang0%
- Đồng Nai0%Chính xác
TPHCM và Hà Nội là 2 thành phố dẫn đầu cả nước về số dân với lần lượt là 13,8 triệu người và 8,86 triệu người. Trong khi đó, An Giang (sau sáp nhập An Giang - Kiên Giang) là tỉnh có số dân lớn nhất trong số các tỉnh của Việt Nam với khoảng 5 triệu dân.
Tỉnh An Giang phát triển theo hướng đa ngành, trong đó tập trung nguồn lực vào các trụ cột kinh tế chiến lược như kinh tế biển, du lịch và hạ tầng logistics.
2. Tỉnh này có phường nào đông dân nhất cả nước?
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Phường Hà Tiên
0%
- Phường Châu Đốc0%
- Phường Long Phú0%
- Phường Rạch Giá0%Chính xác
Tỉnh An Giang có một đơn vị hành chính cấp xã có dân số cao nhất cả nước là phường Rạch Giá. Phường này được thành lập trên cơ sở sáp nhập 9 phường của TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang trước đây, gồm Vĩnh Quang, Vĩnh Thanh, Vĩnh Thanh Vân, Vĩnh Lạc, An Hòa, Vĩnh Hiệp, An Bình, Rạch Sỏi và Vĩnh Lợi.
“Siêu phường” Rạch Giá rộng hơn 45 km2, dân số hơn 250.600 người, vượt qua nhiều khu vực đô thị sầm uất khác như phường Dĩ An (TPHCM) hay phường Hà Đông (Hà Nội). Với mật độ dân số đạt hơn 5.500 người/km2, phường Rạch Giá được xếp vào nhóm những khu vực đô thị đông đúc nhất cả nước.
3. Phường này là đô thị lấn biển thứ mấy của cả nước?
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1
0%
- 20%
- 30%
- 40%Chính xác
Phường Rạch Giá là đô thị lấn biển đầu tiên của cả nước, tiếp giáp với vịnh biển Rạch Giá. Dự án đô thị lấn biển Rạch Giá được Thủ tướng phê duyệt năm 1999, có tổng diện tích 420ha. Đây là điểm nhấn thu hút các nhà đầu tư tiềm năng, thu hút du khách, góp phần để địa phương phát triển kinh tế - xã hội.
4. An Giang hiện có bao nhiêu đặc khu?
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1
0%
- 20%
- 30%
- 40%Chính xác
An Giang sở hữu 3 đặc khu gồm Kiên Hải, Phú Quốc, Thổ Châu. Đặc khu Kiên Hải được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của huyện đảo Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang (cũ).
Đặc khu Thổ Châu được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Thổ Châu, TP Phú Quốc (cũ).
Còn đặc khu Phú Quốc được xác lập là đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, giữ vai trò chiến lược trên nhiều lĩnh vực là trung tâm kinh tế biển, đầu tàu phát triển du lịch, điểm thu hút mạnh vốn đầu tư nước ngoài, đồng thời là cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
5. Việt Nam hiện có bao nhiêu thành phố trực thuộc trung ương?
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5
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- 60%
- 70%
- 80%Chính xác
Kể từ ngày 30/4/2026, Đồng Nai là thành phố thứ 7 trực thuộc Trung ương sau Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế. Thành phố Đồng Nai được định hướng phát triển trở thành hình mẫu tiên phong của Việt Nam về nền kinh tế công nghiệp công nghệ cao và bền vững.
Mô hình này đặt trọng tâm vào sản xuất chế tạo xanh và tiên tiến, nông nghiệp công nghệ cao, cùng với vai trò là cửa ngõ logistics mang tầm quốc tế.
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