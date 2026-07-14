1. Nước nào có dân số ít nhất Đông Nam Á?
-
Timor Leste
0%
- Singapore0%
- Brunei0%
- Myanmar0%Chính xác
Dân số Brunei hiện khoảng 469.000 người, ít nhất trong 11 quốc gia Đông Nam Á, theo ước tính mới nhất của Liên Hợp Quốc được Worldometers cập nhật. Đây cũng là quốc gia duy nhất trong khu vực có dân số dưới 1 triệu người.
Với diện tích hơn 5.700km2, mật độ dân số Brunei chỉ khoảng hơn 80 người/km2.
2. Quốc gia nào có mức sống rẻ nhất Đông Nam Á?
-
Lào
0%
- Brunei0%
- Indonesia0%
- Campuchia0%Chính xác
Theo dữ liệu về chỉ số chi phí sinh hoạt (Cost of living index) 2026 của cơ sở dữ liệu trực tuyến Numbeo, Indonesia có chi phí sống rẻ nhất tại Đông Nam Á.
Numbeo lấy chỉ số chi phí sinh hoạt của thành phố New York (Mỹ) làm chuẩn, đặt cho thành phố này chỉ số là 100 (index = 100) và tính ra chỉ số chi phí sinh hoạt của các quốc gia khác.
Chỉ số chi phí sinh hoạt của Indonesia là 26,1, thấp nhất Đông Nam Á và thấp thứ 8 châu Á.
3. Quốc gia nào có dân số trẻ nhất ở Đông Nam Á?
-
Myanmar
0%
- Brunei0%
- Thái Lan0%
- Timor Leste0%Chính xác
Với độ tuổi trung bình chỉ 21, Timor Leste là quốc gia có dân số trẻ nhất Đông Nam Á. Điều này mang đến cả cơ hội và thách thức.
Trong Ngân sách Nhà nước chung năm 2026, Chính phủ Timor Leste phân bổ kinh phí cho Quỹ Phát triển nguồn nhân lực lên 20,6 triệu USD, tăng 3 triệu USD so với năm 2025. Dự kiến, Quỹ này sẽ hỗ trợ hơn 1.000 sinh viên thông qua các học bổng quốc gia và quốc tế trong các lĩnh vực như kỹ thuật, y tế, nông nghiệp và hành chính công.
4. Đồng tiền nước nào có giá trị nhất ở Đông Nam Á?
-
Malaysia
0%
- Singapore0%
- Thái Lan0%
- Brunei0%Chính xác
Đô la Singapore, ký hiệu SGD, là tiền tệ chính thức của Singapore. Đồng tiền này hiện có giá trị cao nhất khu vực Đông Nam Á. Theo tỷ giá đầu tháng 7/2026, khoảng 1,2928 SGD đổi được 1 USD. Theo sau đó là đồng đôla Brunei (BND) với 1 USD = 1,2922 BND. Hai đồng tiền này có giá trị gần tương đương nhau.
5. Nước nào ở Đông Nam Á tiếp giáp với nhiều quốc gia nhất?
-
Myanmar, Campuchia
0%
- Thái Lan, Lào0%
- Lào, Myanmar0%
- Campuchia, Thái Lan0%Chính xác
Lào và Myanmar là hai quốc gia ở Đông Nam Á tiếp giáp với nhiều quốc gia nhất. Trong đó, Lào có diện tích khoảng 236.800km2. Quốc gia này tiếp giáp 5 nước, gồm: Trung Quốc, Myanmar, Việt Nam, Campuchia và Thái Lan.
Myanmar cũng tiếp giáp 5 quốc gia, gồm: Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Bangladesh và Ấn Độ. Nước này có diện tích hơn 675.000km2, lớn thứ hai ở Đông Nam Á. Myanmar có đường bờ biển dài gần 2.280km, giáp vịnh Bengal và biển Andaman.
-
Xem thêm về:
-
trắc nghiệm địa lý
-
địa lý thế giới
Tin cùng chuyên mục
Tin mới
- Thái Lan, Lào
- Singapore
- Brunei
- Brunei
- Singapore