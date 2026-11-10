1. Thành phố nào có nhiều bến cảng nhất Việt Nam?
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TPHCM
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- Hải Phòng0%
- Đà Nẵng0%
- Cần Thơ0%Chính xác
Sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM trở thành địa phương có số lượng bến cảng nhiều nhất cả nước, với 89 bến, theo danh mục do Bộ Xây dựng công bố năm 2026.
Thành phố có hệ thống cảng biển trải rộng từ khu vực TPHCM cũ đến các địa bàn công nghiệp của Bình Dương và cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải (Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây). Đây là một trong những đầu mối cảng container quan trọng của Việt Nam, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lớn và kết nối trực tiếp với các tuyến hàng hải quốc tế.
2. Địa phương nào đứng thứ hai cả nước về số lượng bến cảng, với 52 bến?
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Khánh Hòa
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- Cần Thơ0%
- Hải Phòng0%
- Quảng Ninh0%Chính xác
TP Hải Phòng có 52 bến cảng, đứng thứ hai cả nước, sau TPHCM. Với vị trí giáp biển, kết nối thuận lợi với các tuyến hàng hải quốc tế, thành phố là đầu mối giao thương quan trọng của khu vực phía Bắc.
Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện có khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải lớn, góp phần kết nối hàng hóa Việt Nam với các thị trường quốc tế. Năm 2025, sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển Hải Phòng đạt hơn 115,6 triệu tấn.
3. Trong 5 địa phương có nhiều bến cảng nhất cả nước, địa phương nào không có đường bờ biển?
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Khánh Hòa
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Đồng Nai không giáp biển nhưng vẫn nằm trong nhóm 5 địa phương có nhiều bến cảng nhất cả nước, với 19 bến, theo thống kê năm 2026.
Địa phương này có lợi thế về vận tải đường thủy nhờ hệ thống sông ngòi, trong đó có sông Đồng Nai và sông Thị Vải. Các bến cảng tại khu vực Phước An, Gò Dầu, Phước Thái, Nhơn Trạch và Long Bình Tân góp phần kết nối vận tải đường thủy, luân chuyển hàng hóa với các khu vực cảng biển.
4. Tỉnh nào vừa có đường bờ biển dài nhất cả nước, vừa đứng thứ ba về số lượng bến cảng?
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Khánh Hòa
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Sau khi hợp nhất với Ninh Thuận, Khánh Hòa trở thành tỉnh có đường bờ biển dài nhất cả nước, với gần 500km. Địa phương có 28 bến cảng, đứng thứ ba về số lượng bến cảng, sau TPHCM và Hải Phòng.
Khánh Hòa có nhiều vịnh nước sâu, trong đó vịnh Vân Phong được quy hoạch phát triển thành cảng trung chuyển quốc tế. Đây là lợi thế để tỉnh phát triển kinh tế biển, dịch vụ hàng hải và logistics.
Hai địa phương còn lại trong nhóm 5 địa phương có nhiều bến cảng nhất cả nước là TP Cần Thơ với 22 bến và Đồng Nai với 19 bến.
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