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Sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM trở thành địa phương có số lượng bến cảng nhiều nhất cả nước, với 89 bến, theo danh mục do Bộ Xây dựng công bố năm 2026.

Thành phố có hệ thống cảng biển trải rộng từ khu vực TPHCM cũ đến các địa bàn công nghiệp của Bình Dương và cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải (Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây). Đây là một trong những đầu mối cảng container quan trọng của Việt Nam, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lớn và kết nối trực tiếp với các tuyến hàng hải quốc tế.