1. Tỉnh nào có chi phí sống dễ chịu nhất cả nước?
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Gia Lai
0%
- Cà Mau0%
- Vĩnh Long0%
- Đồng Tháp0%Chính xác
Theo Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian (SCOLI) năm 2025 do Cục Thống kê công bố, top 5 địa phương có chi phí sinh hoạt dễ chịu nhất là Vĩnh Long, Gia Lai, Cà Mau, Quảng Trị và Tây Ninh. Trong đó, Vĩnh Long có chỉ số SCOLI 2025, thấp nhất cả nước, bằng 91,47% Hà Nội.
Tỉnh này có lợi thế về sản xuất nông nghiệp và thủy sản nên nguồn cung lương thực, thực phẩm dồi dào. Trong khi hoạt động thương mại và dịch vụ phát triển vừa phải, nhu cầu tiêu dùng không cao, giúp mặt bằng giá ổn định.
2. Tỉnh này tiếp giáp những địa phương nào?
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Cần Thơ, An Giang
0%
- An Giang, Đồng Tháp0%
- Đồng Tháp, Cần Thơ0%
- Cà Mau, Cần Thơ0%Chính xác
Vĩnh Long (gồm Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh cũ) có diện tích gần 6.300km2, nằm ở trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, giáp hai địa phương là Cần Thơ, Đồng Tháp và một mặt giáp biển Đông với khoảng 130km đường bờ biển.
Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh, tỉnh này cách TPHCM hơn 135km, cách Cần Thơ 35km, thuận tiện kết nối các trung tâm kinh tế lớn của Đồng bằng sông Cửu Long và khu vực kinh tế phía Nam.
3. Đây là địa phương có nhiều cồn nhất Việt Nam, đúng hay sai?
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Sai
0%
- Đúng0%Chính xác
Vĩnh Long là địa phương có nhiều cồn nhất Việt Nam hiện nay với khoảng 77 cồn, phân bố trên 33 xã, phường, thuộc các hệ thống sông Tiền, sông Hàm Luông, sông Cổ Chiên, sông Hậu, sông Ba Lai và khu vực cửa sông, ven biển.
Qua hàng trăm năm bồi tụ phù sa của hệ thống sông Mê Kông, nơi đây đã hình thành nên một hệ thống cồn tự nhiên phong phú, tạo nên diện mạo đặc trưng của vùng đất châu thổ, góp phần làm nên bản sắc riêng của Vĩnh Long.
4. Cù lao nào nổi tiếng nhất Vĩnh Long với du lịch sinh thái miệt vườn?
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Cù lao Chàm
0%
- Cù lao Thới0%
- Cù lao An Bình0%
- Cù lao Mây0%Chính xác
Cù lao An Bình nằm giữa sông Tiền và sông Cổ Chiên, thuộc tỉnh Vĩnh Long. Được bồi đắp phù sa, nơi đây nổi tiếng với những vườn cây ăn trái trĩu quả như chôm chôm, nhãn, sầu riêng. Cù lao An Bình cũng là điểm du lịch sinh thái miệt vườn hấp dẫn, thu hút du khách đến trải nghiệm cuộc sống sông nước miền Tây.
5. Tỉnh này là thủ phủ của quả gì?
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Xoài
0%
- Dừa0%
- Ổi0%
- Thanh long0%Chính xác
Vĩnh Long được coi là thủ phủ dừa của cả nước với gần 120.000 ha trồng dừa, tương đương khoảng 22 triệu cây, theo Cổng thông tin điện tử tỉnh. Sản lượng dừa của Vĩnh Long năm 2025 ước đạt 1,3 triệu tấn.
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