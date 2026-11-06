Chính xác

Theo Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian (SCOLI) năm 2025 do Cục Thống kê công bố, top 5 địa phương có chi phí sinh hoạt dễ chịu nhất là Vĩnh Long, Gia Lai, Cà Mau, Quảng Trị và Tây Ninh. Trong đó, Vĩnh Long có chỉ số SCOLI 2025, thấp nhất cả nước, bằng 91,47% Hà Nội.

Tỉnh này có lợi thế về sản xuất nông nghiệp và thủy sản nên nguồn cung lương thực, thực phẩm dồi dào. Trong khi hoạt động thương mại và dịch vụ phát triển vừa phải, nhu cầu tiêu dùng không cao, giúp mặt bằng giá ổn định.