Chính xác

Theo báo Chính phủ, hồ Núi Cốc là hồ nhân tạo, được hình thành sau khi công trình đập ngăn dòng sông Công được xây dựng trong giai đoạn 1973-1982. Hồ có diện tích mặt nước khoảng 25km², với hơn 89 hòn đảo lớn nhỏ.

Ngoài vai trò điều tiết nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt, hồ Núi Cốc còn là điểm du lịch nổi tiếng của Thái Nguyên. Nơi đây gắn với truyền thuyết tình yêu nàng Công - chàng Cốc, được lưu truyền trong dân gian.