1. Tỉnh nào có hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Việt Nam?
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Lào Cai (hồ Thác Bà)
0%
- Đắk Lắk (Hồ Lắk)0%
- Thái Nguyên (hồ Ba Bể)0%
- Gia Lai (hồ T'Nưng)0%Chính xác
Theo Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), hồ Ba Bể (Thái Nguyên) có diện tích mặt nước khoảng 650ha, là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Việt Nam. Đây cũng là một trong 100 hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất thế giới.
2. Hồ Ba Bể có tên gọi gắn với đặc điểm địa lý nào?
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Hồ nằm giữa ba dãy núi đá vôi lớn.
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- Hồ gồm ba hồ nhỏ nối liền với nhau.0%
- Hồ có ba cửa nước đổ ra sông lớn.0%
- Hồ được hình thành từ ba dòng sông hợp lưu.0%Chính xác
Hồ Ba Bể nằm trong Vườn quốc gia Ba Bể, thuộc tỉnh Thái Nguyên (Bắc Kạn cũ). Tên gọi Ba Bể bắt nguồn từ cấu trúc lòng hồ gồm ba hồ nhỏ: Pé Lầm, Pé Lù và Pé Lèng, nối liền với nhau.
Hồ được hình thành cách đây hơn 200 triệu năm, gắn với quá trình kiến tạo địa chất của vùng núi đá vôi.
3. Khác với hồ Ba Bể, hồ Núi Cốc ở Thái Nguyên được hình thành như thế nào?
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Do hoạt động kiến tạo địa chất tạo thành hồ tự nhiên.
0%
- Do nước biển dâng và bị núi bao quanh.0%
- Do xây dựng công trình thủy lợi ngăn dòng sông Công.0%
- Do nước từ các hang động ngầm tích tụ qua hàng nghìn năm.0%Chính xác
Theo báo Chính phủ, hồ Núi Cốc là hồ nhân tạo, được hình thành sau khi công trình đập ngăn dòng sông Công được xây dựng trong giai đoạn 1973-1982. Hồ có diện tích mặt nước khoảng 25km², với hơn 89 hòn đảo lớn nhỏ.
Ngoài vai trò điều tiết nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt, hồ Núi Cốc còn là điểm du lịch nổi tiếng của Thái Nguyên. Nơi đây gắn với truyền thuyết tình yêu nàng Công - chàng Cốc, được lưu truyền trong dân gian.
4. Hồ Ba Bể được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt vào năm nào?
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Năm 1996
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- Năm 20010%
- Năm 20040%
- Năm 20120%Chính xác
Ngày 27/9/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1419/QĐ-TTg, xếp hạng Danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể là Di tích quốc gia đặc biệt.
Theo Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), hồ Ba Bể có giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, khoa học và thẩm mỹ. Khu vực này không chỉ có hồ nước ngọt tự nhiên với cấu trúc địa chất độc đáo mà còn sở hữu hệ sinh thái đa dạng, nhiều hang động, thác nước, di tích khảo cổ và các địa điểm gắn với truyền thuyết, sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng địa phương.
5. Địa danh nào của Thái Nguyên từng được gọi là "Thủ đô kháng chiến"?
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Đại Từ
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- Định Hóa0%
- Võ Nhai0%
- Phú Bình0%Chính xác
Định Hóa là trung tâm An toàn khu Trung ương trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954), nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng, Chính phủ ở và làm việc để lãnh đạo cuộc kháng chiến. Nơi đây được biết đến với tên gọi "Thủ đô gió ngàn", "Thủ đô kháng chiến" của cả nước.
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