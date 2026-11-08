Chính xác

Mông Cổ có diện tích khoảng 1,56 triệu km2. Với khoảng 3,5 triệu dân, mật độ dân số nước này ở mức hơn hai người trên một km2. Đây là quốc gia có chủ quyền có mật độ dân số thấp nhất thế giới.

Theo World Atlas, mật độ dân số Mông Cổ thấp do địa hình chủ yếu là thảo nguyên rộng, khoảng 30% dân du mục, luôn đi từ vùng này sang vùng khác. Tỷ lệ sinh ở Mông Cổ cũng thấp.