1. Nước nào có mật độ dân số thấp nhất trên thế giới hiện nay?
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Na Uy
0%
- Venezuela0%
- Mông Cổ0%
- Chile0%Chính xác
Mông Cổ có diện tích khoảng 1,56 triệu km2. Với khoảng 3,5 triệu dân, mật độ dân số nước này ở mức hơn hai người trên một km2. Đây là quốc gia có chủ quyền có mật độ dân số thấp nhất thế giới.
Theo World Atlas, mật độ dân số Mông Cổ thấp do địa hình chủ yếu là thảo nguyên rộng, khoảng 30% dân du mục, luôn đi từ vùng này sang vùng khác. Tỷ lệ sinh ở Mông Cổ cũng thấp.
2. Đất nước này có đường biên giới trên bộ với những quốc gia nào?
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Nga và Kazakhstan
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- Nga và Trung Quốc0%
- Nga và Nhật Bản0%
- Trung Quốc và Kazakhstan0%Chính xác
Mông Cổ chỉ tiếp giáp với hai nước là Trung Quốc về phía nam và Nga ở phía bắc. Nước này không có biên giới chung với Kazakhstan, nhưng điểm cực tây của Mông Cổ chỉ cách điểm cực đông của Kazakhstan 38km nên khi nhìn trên bản đồ rất nhiều người nhầm lẫn là hai nước giáp nhau.
3. Quốc gia này có giáp biển không?
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Có
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- Không0%Chính xác
Mông Cổ là quốc gia không giáp biển có chủ quyền tại châu Á. Do nằm sâu trong lục địa, Mông Cổ có khí hậu lục địa điển hình, với mùa đông rất lạnh, mùa hè tương đối nóng và chênh lệch nhiệt độ lớn giữa các mùa. Thủ đô Ulaanbaatar cũng là thành phố lớn nhất của nước này.
4. Sa mạc nổi tiếng nào nằm ở phía nam Mông Cổ?
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Sahara
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- Gobi0%
- Kalahari0%
- Atacama0%Chính xác
Gobi là sa mạc lớn hàng đầu châu Á và lớn thứ 5 thế giới, trải rộng gần 1,3 triệu km2 trên một phần khu vực phía bắc Trung Quốc và phía nam Mông Cổ. Tổng diện tích sa mạc chiếm khoảng 30% tổng diện tích đất liền của Mông Cổ. Bề mặt của sa mạc này chủ yếu được tạo thành từ đá.
Đây là một sa mạc lạnh. Mùa hè tại đây rất nóng nhưng nhiệt độ trong mùa đông có thể duy trì ở mức -38 độ C.
5. Trung Quốc có đường biên giới dài nhất với Mông Cổ, sai hay đúng?
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Sai
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- Đúng0%Chính xác
Trung Quốc có đường biên giới trên đất liền với Mông Cổ dài nhất, khoảng 4.677km. Xếp sau đó là đường biên với Nga, Ấn Độ, Myanmar, Kazakhstan… Tổng chiều dài các đường biên giới này lên tới 24.000km.
- Đúng
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