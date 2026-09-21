Chính xác

Theo thống kê được Báo Bắc Ninh dẫn lại, sau khi hợp nhất với Bắc Giang, Bắc Ninh có 19 người được tính là Trạng nguyên hoặc đỗ vị trí tương đương Trạng nguyên, gồm 15 người của Bắc Ninh và 4 người của Bắc Giang. Đây là địa phương có số Trạng nguyên và người đỗ vị trí tương đương Trạng nguyên nhiều nhất cả nước khi tính theo địa giới hiện nay.

Từ ngày 20/9/2026, Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 9 của cả nước. Thành phố được thành lập trên cơ sở nguyên trạng tỉnh Bắc Ninh hiện nay, sau khi tỉnh này đã hợp nhất với Bắc Giang từ năm 2025.



