1. Thành phố nào hiện có nhiều Trạng nguyên nhất cả nước?
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Hà Nội
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Theo thống kê được Báo Bắc Ninh dẫn lại, sau khi hợp nhất với Bắc Giang, Bắc Ninh có 19 người được tính là Trạng nguyên hoặc đỗ vị trí tương đương Trạng nguyên, gồm 15 người của Bắc Ninh và 4 người của Bắc Giang. Đây là địa phương có số Trạng nguyên và người đỗ vị trí tương đương Trạng nguyên nhiều nhất cả nước khi tính theo địa giới hiện nay.
Từ ngày 20/9/2026, Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 9 của cả nước. Thành phố được thành lập trên cơ sở nguyên trạng tỉnh Bắc Ninh hiện nay, sau khi tỉnh này đã hợp nhất với Bắc Giang từ năm 2025.
2. Trạng nguyên đầu tiên của nước ta quê ở Bắc Ninh, đúng hay sai?
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Đúng
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- Sai0%Chính xác
Theo trang thông tin Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, dù khoa thi Nho học đầu tiên được tổ chức từ năm 1075 dưới triều Lý Nhân Tông, nhưng phải đến khoa thi năm 1246, dưới triều Trần Thái Tông, danh hiệu Tam khôi gồm Trạng nguyên, Bảng nhãn và Thám hoa mới được xác lập. Nguyễn Quan Quang là vị Trạng nguyên đầu tiên trong lịch sử khoa cử nước Đại Việt.
Trạng nguyên Nguyễn Quan Quang quê gốc xã Tam Sơn, huyện Đông Ngàn, trấn Kinh Bắc (nay thuộc thành phố Bắc Ninh).
Văn bia số 1 tại Văn miếu Bắc Ninh ghi chép, ông là người đỗ Trạng nguyên khoa thi Bính Ngọ 1246, tức năm Thiên Ứng Chính Bình thứ 15 đời vua Trần Thái Tông.
Trong danh sách 47 vị trạng nguyên ở Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội), Trạng nguyên Nguyễn Quan Quang được ghi đầu tiên, sau đó đến Nguyễn Hiền.
3. Ai từng được gọi là “Tứ nguyên” trong lịch sử khoa bảng Kinh Bắc?
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Nguyễn Quan Quang
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Theo Báo Bắc Ninh, Nguyễn Đăng là nhà khoa bảng được gọi là “Tứ nguyên” trong lịch sử khoa cử Việt Nam.
Ông quê ở xã Đại Toán, huyện Quế Dương trước đây. Trong ba kỳ thi Hương, Hội và Đình, ông đều đỗ đầu, lần lượt đạt Giải nguyên, Hội nguyên và Đình nguyên.
Tại khoa thi Đình năm 1602, ông đỗ Hoàng giáp, tức đệ nhất giáp đệ nhị danh. Khoa thi này không có người đỗ hàng đệ nhất giáp gồm Trạng nguyên, Bảng nhãn và Thám hoa.
Sau đó, triều đình tổ chức một kỳ thi ứng chế (thi đối đáp), ông tiếp tục đỗ đầu. Vì vậy, ông được vua ban danh hiệu “Tứ nguyên”.
4. Di sản văn hóa nào của Bắc Ninh được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại?
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Dân ca Quan họ
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Theo Thông tấn xã Việt Nam, ngày 30/9/2009, UNESCO chính thức ghi danh Dân ca Quan họ Bắc Ninh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Các làn điệu Quan họ có âm nhạc phong phú, lời ca giàu tính trữ tình, thường được thể hiện theo thể lục bát và lục bát biến thể.
Sau 17 năm được UNESCO ghi danh, Dân ca Quan họ Bắc Ninh tiếp tục được bảo tồn, trao truyền và phát huy, trở thành một trong những sản phẩm văn hóa đặc trưng của địa phương.
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