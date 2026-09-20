Chính xác

Tỉnh Kon Tum (cũ), nay là tỉnh Quãng Ngãi, có đường biên giới chung với Lào và Campuchia, điểm giao là Ngã ba Đông Dương. Ngã ba này nay thuộc địa phận xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi. Vị trí cột mốc là điểm tiếp giáp thuộc 3 tỉnh: Quảng Ngãi (Việt Nam), Ratanakiri (Campuchia) và Attapư (Lào). Vì thế, khu vực này được người dân ví như nơi “một con gà gáy, ba nước cùng nghe”.

Ngoài Quảng Ngãi, tỉnh Điện Biên cũng có ngã ba biên giới Việt Nam, Lào và Trung Quốc là A Pa Chải. Cột mốc 0 – A Pa Chải nằm trên đỉnh núi Khoang La San, có độ cao 1.864m so với mực nước biển.