1. Tỉnh nào của Việt Nam có đường biên giới với hai quốc gia?
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Điện Biên, Gia Lai
0%
- Lạng Sơn, Gia Lai0%
- Điện Biên, Quảng Ngãi0%
- Lạng Sơn, Quảng Ngãi0%Chính xác
Tỉnh Kon Tum (cũ), nay là tỉnh Quãng Ngãi, có đường biên giới chung với Lào và Campuchia, điểm giao là Ngã ba Đông Dương. Ngã ba này nay thuộc địa phận xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi. Vị trí cột mốc là điểm tiếp giáp thuộc 3 tỉnh: Quảng Ngãi (Việt Nam), Ratanakiri (Campuchia) và Attapư (Lào). Vì thế, khu vực này được người dân ví như nơi “một con gà gáy, ba nước cùng nghe”.
Ngoài Quảng Ngãi, tỉnh Điện Biên cũng có ngã ba biên giới Việt Nam, Lào và Trung Quốc là A Pa Chải. Cột mốc 0 – A Pa Chải nằm trên đỉnh núi Khoang La San, có độ cao 1.864m so với mực nước biển.
2. Điểm cuối cùng của biên giới Việt – Trung nằm ở đâu?
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Lạng Sơn
0%
- Quảng Ninh0%
- Sơn La0%
- Cao Bằng0%Chính xác
Nếu cột mốc số 0 - A Pa Chải là khởi đầu của đường biên giới Việt – Trung thì cột mốc 1378 là cột mốc cuối cùng. Cột mốc này nằm ở cửa sông Bắc Luân trên hòn Dậu Gót, trong cụm đảo nhỏ thuộc mũi Sa Vĩ (Quảng Ninh). Cột mốc làm bằng đá hoa cương với hai mặt, mỗi bên đánh số và tên quốc gia.
3. Mấy tỉnh thành nước ta có cả đường biên giới trên bộ và trên biển với Trung Quốc?
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0
0%
- 10%
- 20%
- 30%Chính xác
Quảng Ninh là địa phương duy nhất nước ta có cả đường biên giới trên bộ và trên biển với Trung Quốc. Trên tuyến biên giới có các cửa khẩu, cửa khẩu phụ và lối mở như Móng Cái, Hoành Mô, Bắc Phong Sinh, Bình Liêu; trên biển có cửa khẩu cảng Vạn Gia, Hòn Gai, cùng hệ thống cảng biển phục vụ xuất nhập khẩu.
4. Nước ta có bao nhiêu địa phương có đường biên giới trên đất liền?
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19
0%
- 210%
- 230%
- 250%Chính xác
Việt Nam có đường biên giới trên bộ dài khoảng 4.924km, tiếp giáp với ba quốc gia là Trung Quốc ở phía Bắc, Lào ở phía Tây và Campuchia ở phía Tây Nam. Hiện nay cả nước có 23 tỉnh, thành phố có đường biên giới trên đất liền, chiếm gần 70%. Trong đó, ngoài Quảng Ngãi giáp Lào và Campuchia, Điện Biên giáp Trung Quốc và Lào, có 6 địa phương khác giáp Trung Quốc, 7 địa phương giáp Lào và 8 địa phương giáp Campuchia.
5. Quốc gia nào có nhiều ngã ba biên giới nhất?
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Canada
0%
- Trung Quốc0%
- Mỹ0%
- Nga0%Chính xác
Trung Quốc tuy không phải là nước đứng đầu thế giới về diện tích nhưng lại có đường biên giới với nhiều quốc gia nhất, gồm Nga, Mông Cổ (phía Bắc); Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan (phía Tây); Afghanistan, Pakistan, Ấn Độ, Nepal, Bhutan (phía Tây Nam), Myanmar, Lào, Việt Nam (phía Nam) và Triều Tiên (phía Đông). Đây cũng là nước có nhiều ngã ba biên giới nhất. Xếp sau đó là các nước Brazil, Nga, Công-gô…
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trắc nghiệm địa lý
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