1. Nước nào đang nắm giữ lượng vàng dự trữ lớn nhất Đông Nam Á?
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Indonesia
0%
- Thái Lan0%
- Singapore0%
- Việt Nam0%Chính xác
Thái Lan hiện là quốc gia nắm giữ lượng vàng dự trữ lớn nhất khu vực. Theo dữ liệu “Gold Reserves” do TradingEconomics tổng hợp từ World Gold Council, dự trữ vàng của Thái Lan đạt 234,52 tấn trong quý 4/2025.
Cùng nguồn dữ liệu này cho thấy các quốc gia đứng sau Thái Lan lần lượt là Singapore 193,56 tấn, Philippines 133,12 tấn, Indonesia 85,53 tấn, Campuchia 54,43 tấn và Malaysia dự trữ 38,88 tấn.
2. Thái Lan có phải là quốc gia có nhu cầu vàng miếng và vàng xu cao nhất Đông Nam Á?
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Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), Thái Lan dẫn đầu Đông Nam Á về nhu cầu vàng miếng và vàng xu năm 2025, với 51,4 tấn, chiếm khoảng 36% tổng nhu cầu của khu vực. Đây cũng là mức cao nhất của nước này trong 7 năm.
3. Vì sao Thái Lan dự trữ lượng vàng lớn?
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Vàng có tính an toàn, thanh khoản cao và giúp đa dạng hóa dự trữ
0%
- Vàng không chịu ảnh hưởng bởi biến động của thị trường quốc tế0%
- Vàng luôn tăng giá và không có rủi ro đầu tư0%
- Vàng giúp Thái Lan giảm hoàn toàn nhu cầu sử dụng ngoại tệ0%Chính xác
Theo World Gold Council, vàng đáp ứng ba mục tiêu quan trọng của các ngân hàng trung ương là an toàn, thanh khoản và hiệu quả danh mục đầu tư. Vàng cũng được xem là tài sản dự trữ ít phụ thuộc vào tín nhiệm của một quốc gia phát hành và giúp đa dạng hóa nguồn dự trữ.
4. Thái Lan từng mua khoảng bao nhiêu tấn vàng chỉ trong 2 tháng, đưa dự trữ từ 154 tấn lên 244 tấn?
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30 tấn
0%
- 60 tấn0%
- 90 tấn0%
- 120 tấn0%Chính xác
Theo Thai PBS Verify, trong tháng 4-5/2021, Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT) đã mua khoảng 90 tấn vàng trong tháng 4-5/2021, nâng lượng vàng dự trữ từ 154 tấn lên 244 tấn. Đây là đợt mua vàng lớn nhất của nước này trong nhiều thập kỷ.
5. Bao nhiêu phần trăm người tiêu dùng thuộc thế hệ Gen Z tại Thái Lan hiện tiết kiệm bằng vàng?
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9%
0%
- 19%0%
- 29%0%
- 39%0%Chính xác
Theo thông tin tại Hội nghị Thượng đỉnh Vàng Thái Lan (Thailand Gold Summit) hồi tháng 7/2026, 19% người tiêu dùng thuộc thế hệ Gen Z tại Thái Lan hiện tiết kiệm bằng vàng. Nhiều người coi vàng như một nguồn thu nhập bổ sung để bù đắp tác động của lạm phát, thay vì chỉ xem đây là tài sản tích trữ truyền thống.
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