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Thái Lan hiện là quốc gia nắm giữ lượng vàng dự trữ lớn nhất khu vực. Theo dữ liệu “Gold Reserves” do TradingEconomics tổng hợp từ World Gold Council, dự trữ vàng của Thái Lan đạt 234,52 tấn trong quý 4/2025.

Cùng nguồn dữ liệu này cho thấy các quốc gia đứng sau Thái Lan lần lượt là Singapore 193,56 tấn, Philippines 133,12 tấn, Indonesia 85,53 tấn, Campuchia 54,43 tấn và Malaysia dự trữ 38,88 tấn.