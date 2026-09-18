1. Con sông nào chảy qua 6 quốc gia, dài nhất Đông Nam Á?
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Sông Dương Tử
0%
- Sông Hoàng Hà0%
- Sông Mekong0%
- Sông Nile0%Chính xác
Sông Mekong dài khoảng 4.900 km, dài nhất Đông Nam Á và đứng thứ 12 thế giới, với lưu vực rộng tới 795.000 km2.
Dòng sông này chảy qua 6 quốc gia, gồm: Trung Quốc, Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Đây là dòng sông huyết mạch, nuôi sống hàng chục triệu người bằng nghề nông và đánh bắt thủy sản.
2. Đây là con sông chảy qua nhiều quốc gia nhất, đúng hay sai?
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Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Không phải sông Mekong, sông Nile mới là dòng sông chảy qua nhiều quốc gia nhất. Với chiều dài khoảng 6.650 km, sông Nile chảy qua 11 nước châu Phi, gồm: Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, Cộng hòa dân chủ Congo, Kenya, Ethiopia, Eritrea, Nam Sudan, Sudan và Ai Cập.
3. Sông Mekong khởi nguồn từ nước nào?
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Thái Lan
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- Campuchia0%
- Lào0%
- Trung Quốc0%Chính xác
Sông Mekong khởi nguồn từ Tây Tạng, băng qua tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, chảy qua lãnh thổ các nước Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia trước khi chảy vào Việt Nam và đổ ra Biển Đông. Địa hình thay đổi khiến dòng sông cũng “đổi tính”, từ những dòng chảy dữ dội ở vùng núi cao, Mekong dần trở nên hiền hòa hơn khi bước vào vùng đồng bằng thấp.
4. Sông Mekong chảy vào tỉnh nào nước ta đầu tiên?
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Tuyên Quang
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- Lào Cai0%
- An Giang0%
- Vĩnh Long0%Chính xác
Từ Campuchia, sông Mekong chảy vào Việt Nam qua địa bàn tỉnh An Giang, sau đó phân thành hai nhánh chính là sông Tiền và sông Hậu. Hệ thống phân lưu của sông Mekong ở Việt Nam được gọi là sông Cửu Long hay Cửu Long Giang.
5. Thủ đô nước nào ở Đông Nam Á nằm bên bờ sông Mekong?
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Myanmar, Lào
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- Lào, Campuchia0%
- Campuchia, Thái Lan0%
- Thái Lan, Myanmar0%Chính xác
Khoảng 3/4 diện tích lưu vực sông Mekong nằm ở 4 quốc gia là Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Thủ đô Vientiane của Lào và Phnom Pênh của Campuchia cùng nằm bên bờ sông Mekong.
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