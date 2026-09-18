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Sông Mekong khởi nguồn từ Tây Tạng, băng qua tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, chảy qua lãnh thổ các nước Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia trước khi chảy vào Việt Nam và đổ ra Biển Đông. Địa hình thay đổi khiến dòng sông cũng “đổi tính”, từ những dòng chảy dữ dội ở vùng núi cao, Mekong dần trở nên hiền hòa hơn khi bước vào vùng đồng bằng thấp.