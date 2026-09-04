1. Phường nào ở TPHCM có mật độ dân số cao nhất cả nước?
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Vườn Lài
0%
- Bàn Cờ0%
- Khánh Hội0%
- Bình Tây0%Chính xác
Phường Khánh Hội (TPHCM) có mật độ dân số kỷ lục, lên tới hơn 88.300 người/km2, vượt xa các địa bàn đô thị đông đúc nổi tiếng trong khu vực và trên thế giới. Cụ thể, với tổng diện tích 1,07km2 và dân số hơn 94.500 người, phường Khánh Hội có mật độ dân số cao gấp hơn 10 lần Singapore và 12 lần so với Hồng Kông (Trung Quốc).
2. Đây là phường có diện tích nhỏ nhất tại TPHCM?
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Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Không phải phường Khánh Hội, Hòa Bình mới là phường nhỏ nhất TPHCM. Cụ thể, phường này rộng 0,98km2, quy mô dân số gần 70.000 người. Xếp sau đó là phường Bàn Cờ với 0,99km2, phường Bình Tây với 1,05km2, phường Khánh Hội với 1,07km2. Song mật độ dân số của cả 4 phường này đều trên 60.000 người/km2.
3. Xã nào có mật độ dân số cao nhất Việt Nam?
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Thanh Trì (Hà Nội)
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- Bà Điểm (TPHCM)0%
- Vạn Lộc (Thanh Hóa)0%
- Quỳnh Lưu (Nghệ An)0%Chính xác
Với quy mô dân số khoảng hơn 204.000 người và diện tích trên 27km2, mật độ dân số của xã Bà Điểm (TPHCM) cao nhất cả nước hiện nay, khoảng trên 7.400 người/km2.
Xếp sau đó là nhiều xã khác của TPHCM như Đông Thạnh, Bình Hưng, Vĩnh Lộc, Hóc Môn… với mật độ dân số trên 5.000 người/km2.
4. Xã Bà Điểm là xã đông dân nhất cả nước, đúng hay sai?
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Sai
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- Đúng0%Chính xác
Xã Bà Điểm mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Bà Điểm cũ, xã Xuân Thới Thượng và xã Trung Chánh. Sau sắp xếp địa giới hành chính, đây cũng là xã đông dân nhất cả nước.
Ngoài xã Bà Điểm, 2 xã khác của TPHCM sau hợp nhất cũng có dân số đông là xã Đông Thạnh với khoảng hơn 190.000 người và xã Bình Hưng với khoảng 185.000 người.
5. Xã Bà Điểm nổi tiếng về trồng cây gì?
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Tre
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- Bơ0%
- Trầu0%
- Ổi0%Chính xác
Bà Điểm là vùng đất nổi tiếng với những vườn trầu xanh mướt, gắn với cái tên “Mười tám thôn vườn trầu”. Do thổ nhưỡng đặc biệt nên trầu Bà Điểm có lá dày, vị cay và hương thơm đặc biệt. Tuy không mang lại nguồn lợi kinh tế như trước đây, cây cau, dây trầu hiện vẫn được nhiều gia đình trồng.
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