Chính xác

Với quy mô dân số khoảng hơn 204.000 người và diện tích trên 27km2, mật độ dân số của xã Bà Điểm (TPHCM) cao nhất cả nước hiện nay, khoảng trên 7.400 người/km2.

Xếp sau đó là nhiều xã khác của TPHCM như Đông Thạnh, Bình Hưng, Vĩnh Lộc, Hóc Môn… với mật độ dân số trên 5.000 người/km2.