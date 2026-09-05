1. Thủ đô nào trên thế giới nổi tiếng vì không có đèn giao thông?
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Kathmandu, Nepal
0%
- Thimphu, Bhutan0%
- Vientiane, Lào0%
- Ulaanbaatar, Mông Cổ0%Chính xác
Theo Visit Bhutan, Thimphu là thủ đô của Bhutan, nổi tiếng vì không sử dụng đèn tín hiệu giao thông. Tại các nút giao quan trọng, cảnh sát giao thông trực tiếp điều phối phương tiện bằng tay. Bhutan thường được giới thiệu là quốc gia duy nhất trên thế giới không có hệ thống đèn tín hiệu giao thông.
2. Bhutan còn được biết đến với biệt danh nào sau đây?
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Đất nước Mặt trời mọc
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- Vùng đất nghìn hồ0%
- Vùng đất của Rồng Sấm0%
- Đất nước của những ngôi chùa vàng0%Chính xác
Bhutan thường được gọi là “Land of the Thunder Dragon” (Vùng đất của Rồng Sấm), trong tiếng Bhutan là Druk Yul.
Hình tượng Rồng Sấm Druk được thể hiện trên quốc kỳ Bhutan. Con rồng màu trắng tượng trưng cho sự trong sáng, lòng trung thành; những viên ngọc trong móng vuốt tượng trưng cho sự giàu có và thịnh vượng của đất nước.
3. Vì sao Bhutan được xem là quốc gia có lượng phát thải carbon âm?
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Vì Bhutan không sử dụng nhiên liệu hóa thạch
0%
- Vì Bhutan không có ngành công nghiệp0%
- Vì toàn bộ điện năng của Bhutan đều được nhập khẩu0%
- Vì lượng khí nhà kính Bhutan hấp thụ thông qua rừng và các bể carbon lớn hơn lượng phát thải0%Chính xác
Rừng là yếu tố quan trọng giúp Bhutan có mức khí thải CO2 âm. Khoảng 70% diện tích Bhutan là rừng, tạo ra các bể hấp thụ carbon tự nhiên lớn.
Chính phủ Bhutan cam kết duy trì độ che phủ rừng trên 60% và bảo đảm lượng phát thải khí nhà kính không vượt quá khả năng hấp thụ carbon của rừng và các hệ sinh thái trên đất liền.
4. Năm 2026, Bhutan được xếp hạng thứ mấy trong bảng xếp hạng các quốc gia yên tĩnh nhất thế giới?
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1
0%
- 20%
- 30%
- 40%Chính xác
Theo Noise-Free Nations Index được công bố năm 2026, Bhutan đứng đầu danh sách những quốc gia yên tĩnh nhất thế giới với Quiet Score 89,44/100.
Bảng xếp hạng đánh giá nhiều yếu tố như mật độ dân số, mật độ khách du lịch, phương tiện giao thông, sân bay, đường sắt, diện tích nông thôn và đất được bảo vệ. Đây là một bảng xếp hạng do Go2Africa xây dựng, không phải một chỉ số chính thức của Liên Hợp Quốc.
5. Bhutan nổi tiếng với triết lý phát triển nào, bên cạnh việc sử dụng các chỉ số kinh tế?
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Chỉ số Phát triển Con người (HDI)
0%
- Chỉ số Năng lực Cạnh tranh Toàn cầu (GCI)0%
- Chỉ số Hạnh phúc Quốc gia (GNH)0%
- Chỉ số Hòa bình Toàn cầu (GPI)0%Chính xác
Gross National Happiness (GNH) - "Tổng hạnh phúc quốc gia" là triết lý phát triển được Quốc vương thứ tư của Bhutan, Jigme Singye Wangchuck, đề xướng từ những năm 1970. Thay vì chỉ tập trung vào GDP, GNH hướng tới đánh giá chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của người dân trên nhiều phương diện. GNH dựa trên 4 trụ cột và được cụ thể hóa thành 9 lĩnh vực, gồm sức khỏe, giáo dục, mức sống, văn hóa, quản trị tốt, môi trường, cộng đồng, phúc lợi tâm lý và sử dụng thời gian.
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