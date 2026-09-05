Chính xác

Bhutan thường được gọi là “Land of the Thunder Dragon” (Vùng đất của Rồng Sấm), trong tiếng Bhutan là Druk Yul.

Hình tượng Rồng Sấm Druk được thể hiện trên quốc kỳ Bhutan. Con rồng màu trắng tượng trưng cho sự trong sáng, lòng trung thành; những viên ngọc trong móng vuốt tượng trưng cho sự giàu có và thịnh vượng của đất nước.