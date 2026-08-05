1. Thành phố nào ở Đông Nam Á có đồ ăn đường phố ngon nhất thế giới năm 2026?
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Bangkok (Thái Lan)
0%
- Hà Nội (Việt Nam)0%
- TPHCM (Việt Nam)0%
- Kuala Lumpur (Malaysia)0%Chính xác
Ngày 30/7, tạp chí Time Out (Anh) công bố danh sách "Những thành phố có ẩm thực đường phố tốt nhất thế giới năm 2026". TPHCM dẫn đầu bảng xếp hạng với 63% mức độ hài lòng từ người tham gia khảo sát. Theo Time Out, không gì có thể vượt qua sức hấp dẫn của ẩm thực đường phố nguyên bản tại thành phố này.
Bảng xếp hạng được xây dựng từ khảo sát 24.000 cư dân đô thị trên toàn thế giới về chi phí và chất lượng ẩm thực tại nơi họ sinh sống, xét trên nhiều tiêu chí như quán cà phê, địa điểm ăn sáng, đồ ăn đường phố và nhà hàng cao cấp. Khảo sát này là cơ sở để Time Out công bố danh sách "Những thành phố có ẩm thực tốt nhất thế giới năm 2026" vào tháng 6, từ đó chọn ra bảng xếp hạng các thành phố có đồ ăn đường phố ngon nhất.
2. Đến thành phố này, du khách được gợi ý thưởng thức những món nào?
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Cơm tấm và hủ tiếu Nam Vang
0%
- Phở và bánh mì0%
- Bánh xèo và gỏi cuốn0%
- Bún bò Huế và chè0%Chính xác
Theo Time Out, để cảm nhận trọn vẹn "hương vị của TPHCM", du khách chỉ cần len vào những con hẻm quanh chợ Bến Thành, ngồi trên chiếc ghế nhựa ven đường để thưởng thức một tô phở hoặc một ổ bánh mì giòn rụm. Đây là hai món ăn đường phố tiêu biểu được tạp chí gợi ý khi khám phá TPHCM - thành phố đứng đầu danh sách những điểm đến có đồ ăn đường phố ngon nhất thế giới năm 2026.
3. Thành phố nào của Đông Nam Á xếp thứ 2 trong bảng xếp hạng?
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Jakarta
0%
- Kuala Lumpur0%
- Bangkok0%
- Manila0%Chính xác
Kuala Lumpur (Malaysia) đứng thứ hai thế giới về ẩm thực đường phố, với 62% điểm hài lòng. Khu phố Jalan Alor tại thành phố này được xem là "căng tin ngoài trời" nổi tiếng, nơi du khách có thể thưởng thức satay, cá nướng, char kway teow và nhiều món ăn mang hương vị wok hei - mùi thơm cháy xém đặc trưng khi xào trên lửa lớn.
4. Hà Nội xếp thứ mấy trong bảng xếp hạng những nơi có đồ ăn đường phố ngon nhất thế giới năm 2026?
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5
0%
- 70%
- 90%
- 110%Chính xác
Hà Nội xếp thứ 7 trong danh sách những thành phố có đồ ăn đường phố ngon nhất thế giới năm 2026, với 57% mức độ hài lòng từ người tham gia khảo sát.
Time Out gợi ý du khách có thể xếp hàng trước Bánh Mì 25 ở phố cổ để thưởng thức bánh mì thịt lợn nướng, tìm một bát phở chuẩn Bắc bốc khói hay ghé bánh cuốn Bà Lộc ở phố Hàng Trống để trải nghiệm hương vị đặc trưng của Hà Nội.
5. Có bao nhiêu thành phố ở Đông Nam Á góp mặt trong top 10 đồ ăn đường phố ngon nhất thế giới năm 2026?
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3
0%
- 40%
- 50%
- 60%Chính xác
Đông Nam Á có tới 5 đại diện trong top 10 thành phố có đồ ăn đường phố ngon nhất thế giới, gồm:
TPHCM (Việt Nam) - hạng 1.
Kuala Lumpur (Malaysia) - hạng 2.
Jakarta (Indonesia) - đồng hạng 3.
Manila (Philippines) - đồng hạng 5.
Hà Nội (Việt Nam) - hạng 7.
Bangkok (Thái Lan) - hạng 9.
Điều này cho thấy Đông Nam Á tiếp tục là một trong những khu vực có nền ẩm thực đường phố hấp dẫn nhất thế giới, với sự đa dạng về nguyên liệu, hương vị và văn hóa ẩm thực.
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