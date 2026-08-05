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Ngày 30/7, tạp chí Time Out (Anh) công bố danh sách "Những thành phố có ẩm thực đường phố tốt nhất thế giới năm 2026". TPHCM dẫn đầu bảng xếp hạng với 63% mức độ hài lòng từ người tham gia khảo sát. Theo Time Out, không gì có thể vượt qua sức hấp dẫn của ẩm thực đường phố nguyên bản tại thành phố này.

Bảng xếp hạng được xây dựng từ khảo sát 24.000 cư dân đô thị trên toàn thế giới về chi phí và chất lượng ẩm thực tại nơi họ sinh sống, xét trên nhiều tiêu chí như quán cà phê, địa điểm ăn sáng, đồ ăn đường phố và nhà hàng cao cấp. Khảo sát này là cơ sở để Time Out công bố danh sách "Những thành phố có ẩm thực tốt nhất thế giới năm 2026" vào tháng 6, từ đó chọn ra bảng xếp hạng các thành phố có đồ ăn đường phố ngon nhất.