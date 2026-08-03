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Hiện nay, 21 trong tổng số 34 tỉnh, thành phố của cả nước giáp biển và đều có hệ thống cảng biển. Tuy nhiên, thành phố Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh là hai địa phương đặc biệt khi không giáp biển nhưng vẫn có cảng biển theo quy hoạch quốc gia.

Cảng biển là khu vực gồm vùng đất và vùng nước được xây dựng hạ tầng, trang thiết bị để tàu thuyền neo đậu, bốc dỡ hàng hóa, đón trả hành khách và cung cấp các dịch vụ hàng hải.