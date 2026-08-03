1. Thành phố trực thuộc Trung ương nào có cảng biển dù không giáp biển?
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Hải Phòng
0%
- Cần Thơ0%
- Hà Nội0%
- Đồng Nai0%Chính xác
Hiện nay, 21 trong tổng số 34 tỉnh, thành phố của cả nước giáp biển và đều có hệ thống cảng biển. Tuy nhiên, thành phố Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh là hai địa phương đặc biệt khi không giáp biển nhưng vẫn có cảng biển theo quy hoạch quốc gia.
Cảng biển là khu vực gồm vùng đất và vùng nước được xây dựng hạ tầng, trang thiết bị để tàu thuyền neo đậu, bốc dỡ hàng hóa, đón trả hành khách và cung cấp các dịch vụ hàng hải.
2. Dân số của thành phố này đông thứ mấy cả nước?
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1
0%
- 30%
- 50%
- 70%Chính xác
TP Đồng Nai có diện tích tự nhiên 12.737 km², xếp thứ 9 cả nước; dân số khoảng 5 triệu người, đứng thứ 3 cả nước. Thành phố gồm 95 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 33 phường và 62 xã.
3. Địa phương này trở thành một trong 7 thành phố trực thuộc Trung ương từ thời điểm nào?
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1/7/2025
0%
- 1/1/20260%
- 30/4/20260%
- 1/7/20260%Chính xác
Sáng 24/4/2026, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố Đồng Nai. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 30/4/2026.
Thành phố Đồng Nai được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Đồng Nai.
Đồng Nai hiện là thành phố thứ 7 trực thuộc Trung ương sau Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế.
4. Thành phố Đồng Nai giáp bao nhiêu tỉnh, thành trong nước?
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2
0%
- 30%
- 40%
- 50%Chính xác
Thành phố Đồng Nai giáp TPHCM, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Tây Ninh và Vương quốc Campuchia.
5. Thành phố trực thuộc Trung ương nào hiện không có cả biển lẫn cảng biển?
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Cần Thơ
0%
- Hà Nội0%
- Huế0%
- Đà Nẵng0%Chính xác
Hiện nay, Hà Nội là thành phố trực thuộc Trung ương duy nhất của cả nước không có biển và cũng không có cảng biển.
Trước khi sắp xếp đơn vị hành chính, trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương, Hà Nội và Cần Thơ là hai địa phương không giáp biển. Sau khi Cần Thơ sáp nhập với Hậu Giang và Sóc Trăng, thành phố có đường ra biển phía Đông Nam.
Từ ngày 30/4/2026, Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 7. Dù không giáp biển, Đồng Nai vẫn có cảng biển theo quy hoạch quốc gia. Vì vậy, Hà Nội hiện là thành phố trực thuộc Trung ương duy nhất vừa không có biển, vừa không có cảng biển.
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