1. Tỉnh nào đông dân nhất miền Bắc hiện nay, không tính các thành phố trực thuộc trung ương?
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Phú Thọ
0%
- Bắc Ninh0%
- Ninh Bình0%
- Hưng Yên0%Chính xác
Hai thành phố trực thuộc trung ương là Hà Nội và Hải Phòng vẫn đứng đầu về số dân trong khu vực phía Bắc, lần lượt là 8,81 triệu và 4,66 triệu dân. Nếu xét riêng các tỉnh phía Bắc, Ninh Bình (sau khi sáp nhập từ 3 tỉnh Hà Nam - Nam Định - Ninh Bình) đứng đầu với khoảng 4,41 triệu dân. Tỉnh hiện có 2,4 triệu người trong độ tuổi lao động (15-59 tuổi), chiếm hơn 59% dân số.
2. Tỉnh này giáp với bao nhiêu tỉnh, thành khác?
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3
0%
- 40%
- 50%
- 60%Chính xác
Ninh Bình nằm ở Đồng bằng sông Hồng, thuộc quy hoạch vùng Thủ đô, giáp với Hưng Yên, Phú Thọ, Thanh Hóa, Hà Nội. Toàn tỉnh có 129 xã, phường và trung tâm chính trị, hành chính đặt tại phường Hoa Lư.
Hiện tỉnh Ninh Bình đang xây dựng đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Tỉnh được yêu cầu tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng chiến lược và các trục giao thông huyết mạch, kết nối đô thị trung tâm với khu du lịch trọng điểm và các địa phương trong vùng.
3. Tỉnh này có GRDP tăng trưởng mạnh thứ mấy cả nước trong 6 tháng đầu năm?
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1
0%
- 20%
- 30%
- 40%Chính xác
Trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng trưởng kinh tế của Ninh Bình xếp thứ 2/34 tỉnh, thành phố trong cả nước, sau Hà Tĩnh, đứng đầu vùng Đồng bằng sông Hồng với tốc độ tăng trưởng GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) đạt 11,44%. Cơ cấu kinh tế Ninh Bình đang chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, đồng thời duy trì ổn định khu vực nông nghiệp.
4. Học sinh tỉnh này dẫn đầu kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, đúng hay sai?
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Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Với điểm trung bình tất cả các môn là 6,32, tỉnh Ninh Bình đứng đầu 34 địa phương về điểm thi tốt nghiệp năm nay. Vị trí này tăng hai bậc so với năm ngoái, soán ngôi Nghệ An. Ở vị trí thứ hai là Hà Nội với điểm trung bình 6,18.
5 tỉnh, thành khác có điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT trên 6 gồm: Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Phú Thọ, TPHCM.
5. Tỉnh Ninh Bình từng là kinh đô của mấy triều đại phong kiến đầu tiên ở nước ta?
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1
0%
- 20%
- 30%
- 40%Chính xác
Hoa Lư là kinh đô đầu tiên của Việt Nam dưới thời phong kiến, tồn tại trong giai đoạn 968-1010. Khởi đầu là khi vua Đinh Tiên Hoàng lên ngôi, chọn Hoa Lư làm kinh đô. Ngày nay, dấu tích của Cố đô Hoa Lư nằm tại phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
Dù chỉ làm kinh đô của nước ta trong thời gian khá ngắn, nơi này ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử gắn liền với 3 triều đại liên tiếp là Đinh, Tiền Lê và Lý.
Hoa Lư được miêu tả “là nơi núi non trùng điệp. Núi trong sông, sông trong núi. Căn cứ thủy bộ rất thuận tiện. Sau lưng là rừng, trước mặt là đồng bằng, xa nữa là biển cả... Nơi đây non sông tráng lệ, phong thủy hài hòa, xứng đáng chọn để dựng đô được”.
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