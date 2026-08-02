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Ninh Bình nằm ở Đồng bằng sông Hồng, thuộc quy hoạch vùng Thủ đô, giáp với Hưng Yên, Phú Thọ, Thanh Hóa, Hà Nội. Toàn tỉnh có 129 xã, phường và trung tâm chính trị, hành chính đặt tại phường Hoa Lư.

Hiện tỉnh Ninh Bình đang xây dựng đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Tỉnh được yêu cầu tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng chiến lược và các trục giao thông huyết mạch, kết nối đô thị trung tâm với khu du lịch trọng điểm và các địa phương trong vùng.