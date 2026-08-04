1. Nước nào sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á?
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Indonesia
0%
- Malaysia0%
- Việt Nam0%
- Thái Lan0%Chính xác
Theo dữ liệu của Hiệp hội Thép thế giới, năm 2025, Việt Nam ghi nhận sản lượng thép thô 24,6 triệu tấn, lớn nhất Đông Nam Á. Trong đó, Tập đoàn Hòa Phát đóng góp vào sản lượng chung của cả nước 11 triệu tấn, tương đương 44,7%.
Hiện nay, các doanh nghiệp thép Việt Nam có khả năng tự chủ sản xuất được tất cả các loại thép đáp ứng mọi nhu cầu của nền kinh tế, từ phục vụ công nghiệp cơ khí chế tạo, đóng tàu, năng lượng (điện gió, giàn khoan…) đến công nghiệp quốc phòng.
2. Quốc gia này lọt top 10 thế giới về sản xuất thép, đúng hay sai?
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Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Theo Hiệp hội Thép thế giới, tháng 4/2026, ước tính sản lượng thép thô của Việt Nam đạt 2,1 triệu tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này giúp Việt Nam vượt qua Italia để vào top 10 nước có nền công nghiệp thép lớn nhất thế giới.
Trước đó vào năm 2023, Việt Nam đứng thứ 12 thế giới về sản xuất thép thô với sản lượng đạt 20 triệu tấn. Năm 2025, Việt Nam thuộc top 11 thế giới.
3. Việt Nam xuất khẩu thép chủ yếu sang quốc gia nào?
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Malaysia
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- Brazil0%
- Ấn Độ0%
- Campuchia0%Chính xác
Trong năm 2025, Campuchia là thị trường xuất khẩu sắt thép lớn nhất của Việt Nam với 1,46 triệu tấn, giá trị kim ngạch đạt 832,4 triệu USD. Ấn Độ là thị trường xuất khẩu thép lớn thứ hai của Việt Nam với 921.805 tấn, đạt giá trị 716,08 triệu USD.
4. Nước nào sản xuất tới một nửa sản lượng thép của thế giới?
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Nhật Bản
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- Ấn Độ0%
- Thổ Nhĩ Kỳ0%
- Trung Quốc0%Chính xác
Theo dữ liệu từ Hiệp hội Thép thế giới, sản lượng thép toàn cầu đạt khoảng 1,85 tỷ tấn thép. Riêng Trung Quốc sản xuất 960 triệu tấn, chiếm 52% sản lượng toàn cầu. Khối lượng sản xuất của nước này vượt quá tổng sản lượng của 12 quốc gia sản xuất thép lớn nhất tiếp theo cộng lại.
Xếp sau đó là Ấn Độ với gần 165 triệu tấn, Mỹ 82 triệu tấn, Nhật Bản 80 triệu tấn, Nga 67,8 triệu tấn, Hàn Quốc 61,9 triệu tấn…
5. Việt Nam nhập khẩu thép chủ yếu từ Trung Quốc, đúng hay sai?
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Sai
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- Đúng0%Chính xác
Theo số liệu của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), tổng lượng thép nhập khẩu vào Việt Nam năm 2025 đạt hơn 16,09 triệu tấn, tương ứng giá trị 11,21 tỷ USD.
Trung Quốc tiếp tục là nguồn cung thép lớn nhất cho Việt Nam, với 9,24 triệu tấn, tương đương 57,45% tổng lượng nhập khẩu. Về giá trị, thép từ Trung Quốc đạt 5,81 tỷ USD, chiếm 51,79%.
- Đúng
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