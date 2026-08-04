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Theo dữ liệu của Hiệp hội Thép thế giới, năm 2025, Việt Nam ghi nhận sản lượng thép thô 24,6 triệu tấn, lớn nhất Đông Nam Á. Trong đó, Tập đoàn Hòa Phát đóng góp vào sản lượng chung của cả nước 11 triệu tấn, tương đương 44,7%.

Hiện nay, các doanh nghiệp thép Việt Nam có khả năng tự chủ sản xuất được tất cả các loại thép đáp ứng mọi nhu cầu của nền kinh tế, từ phục vụ công nghiệp cơ khí chế tạo, đóng tàu, năng lượng (điện gió, giàn khoan…) đến công nghiệp quốc phòng.