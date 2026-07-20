1. Thành phố nào rộng nhất nước ta?
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Đà Nẵng
0%
- Đồng Nai0%
- TPHCM0%
- Cần Thơ0%Chính xác
Trong số 7 thành phố trực thuộc Trung ương (bao gồm Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Huế và Đồng Nai), Đồng Nai có diện tích lớn nhất, với khoảng 12.730 km2. Xếp sau đó là Đà Nẵng (11.860 km2) và TPHCM (6.770 km2).
2. Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ bao giờ?
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Ngày 1/7/2025
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- Ngày 1/1/20260%
- Ngày 30/4/20260%
- Ngày 18/5/20260%Chính xác
Theo Nghị quyết số 30/2026/QH16 của Quốc hội, từ ngày 30/4/2026, thành phố Đồng Nai chính thức được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Đồng Nai trước đây, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 7 của Việt Nam.
3. Thành phố trực thuộc Trung ương phải có diện tích tối thiểu là bao nhiêu?
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1.500 km²
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- 2.000 km²0%
- 2.500 km²0%
- 3.000 km²0%Chính xác
Theo Nghị quyết 112/2025, thành phố trực thuộc Trung ương phải có diện tích tối thiểu 2.500 km². Ngoài ra, địa phương còn phải đáp ứng các tiêu chí về dân số (từ 2,5 triệu người), tỷ lệ đô thị hóa (từ 45%), tỷ lệ đơn vị hành chính cấp xã là phường, trình độ phát triển kinh tế - xã hội và vai trò là trung tâm cấp quốc gia hoặc cấp vùng.
4. Thành phố nào có diện tích nhỏ nhất cả nước?
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Hải Phòng
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- Huế0%
- Cần Thơ0%
- Hà Nội0%Chính xác
Trong số 7 thành phố trực thuộc Trung ương, Hải Phòng là thành phố có diện tích nhỏ nhất với 3.195km2, dù đã sáp nhập với tỉnh Hải Dương.
5. Hai địa phương nào đã được Bộ Chính trị thống nhất chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương trong năm 2026?
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Bắc Ninh và Hải Dương
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- Quảng Ninh và Bắc Ninh0%
- Ninh Bình và Quảng Ninh0%
- Quảng Ninh và Khánh Hòa0%Chính xác
Theo Kết luận số 52-KL/TW ngày 20/6/2026, Bộ Chính trị thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh.
Trước đó, vào tháng 4/2026, Bộ Chính trị cũng có kết luận đồng ý chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh.
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- Ngày 1/1/2026
- Đồng Nai