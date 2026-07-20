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Theo Kết luận số 52-KL/TW ngày 20/6/2026, Bộ Chính trị thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, vào tháng 4/2026, Bộ Chính trị cũng có kết luận đồng ý chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh.