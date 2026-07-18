Chính xác

GRDP là tổng giá trị sản phẩm và dịch vụ cuối cùng được tạo ra trên địa bàn trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là thước đo phản ánh quy mô và tình hình kinh tế của địa phương.

Không tính các thành phố trực thuộc trung ương, Bắc Ninh hiện là địa phương đứng đầu cả nước về quy mô GRDP. Năm 2025, GRDP trên địa bàn đạt trên 522.600 tỷ đồng.