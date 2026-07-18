1. Tỉnh nào có quy mô kinh tế đứng đầu cả nước hiện nay?
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Hà Tĩnh
0%
- Quảng Ninh0%
- Bắc Ninh0%
- Hưng Yên0%Chính xác
GRDP là tổng giá trị sản phẩm và dịch vụ cuối cùng được tạo ra trên địa bàn trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là thước đo phản ánh quy mô và tình hình kinh tế của địa phương.
Không tính các thành phố trực thuộc trung ương, Bắc Ninh hiện là địa phương đứng đầu cả nước về quy mô GRDP. Năm 2025, GRDP trên địa bàn đạt trên 522.600 tỷ đồng.
2. Tỉnh này phấn đấu trở thành trung tâm sản xuất của ngành nào?
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Công nghiệp ô tô điện
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- Công nghiệp dệt may0%
- Công nghiệp chế biến thực phẩm0%
- Công nghiệp điện tử và bán dẫn0%Chính xác
Hiện nay, Bắc Ninh là địa bàn sản xuất của nhiều tập đoàn công nghệ lớn như Samsung, Canon, Foxconn, Amkor, Goertek... Theo định hướng phát triển, Bắc Ninh sẽ trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao của cả nước. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm công nghiệp bán dẫn, công nghệ cao và sản xuất xanh hàng đầu cả nước, đóng vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
3. Tỉnh này nhỏ thứ mấy cả nước?
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3
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- 40%
- 50%
- 60%Chính xác
Trước khi sáp nhập, Bắc Ninh là tỉnh có diện tích nhỏ nhất cả nước, chỉ khoảng 822km2. Sau khi hợp nhất với tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh có diện tích tự nhiên 4.718km2. Với quy mô này, Bắc Ninh hiện là địa phương có diện tích nhỏ thứ 5 trong số 34 tỉnh, thành phố của cả nước, chỉ lớn hơn Hưng Yên (2.514km2), Hải Phòng (3.194km2), Hà Nội (3.359km2) và Ninh Bình (3.942km2).
4. Tỉnh này sẽ có cảng hàng không quốc tế nào?
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Tiên Du
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- Yên Phong0%
- Gia Bình0%
- Quế Võ0%Chính xác
Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được khởi công vào tháng 8/2025, có quy mô hơn 1.900ha với tổng vốn đầu tư khoảng 196.000 tỷ đồng. Sân bay sẽ cơ bản hoàn thành và đưa vào khai thác từ cuối năm 2026 để phục vụ Hội nghị APEC 2027.
Theo quy hoạch, đây là sân bay cấp 4E với công suất khoảng 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Đến năm 2050, công suất khai thác dự kiến tăng lên khoảng 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.
5. Tỉnh này được định hướng là thành phố trực thuộc Trung ương, đúng hay sai?
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Đúng
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- Sai0%Chính xác
Theo kết luận ngày 20/6, Bộ Chính trị thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh hiện nay. Địa phương hiện đáp ứng 7/7 tiêu chuẩn thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định với diện tích khoảng 4.700km2, dân số gần 4 triệu.
Sau khi sáp nhập với Bắc Giang từ giữa năm 2025, trung tâm hành chính của Bắc Ninh đặt tại phường Bắc Giang. Tỉnh nằm trong vùng Thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và trên các hành lang kinh tế kết nối với Trung Quốc và các cảng biển lớn phía Bắc.
- Sai
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