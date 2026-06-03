Dấu ấn phát triển trên trục kinh tế chiến lược

Theo định hướng phát triển Thủ đô đến năm 2045, khu vực phía Bắc sông Hồng được xác định là cực tăng trưởng mới, giữ vai trò cửa ngõ quốc tế, trung tâm đổi mới sáng tạo và động lực phát triển kinh tế trong tương lai. Trong đó, trục Nhật Tân - Nội Bài được quy hoạch thành tuyến đô thị đối ngoại quan trọng, kết nối các trung tâm tài chính, công nghệ, thương mại và dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế.

Trục quy hoạch Nhật Tân - Nội Bài

Với vai trò doanh nghiệp tiên phong đồng hành cùng sự phát triển của Thủ đô, BRG Group được Chính phủ và thành phố Hà Nội giao nghiên cứu, lập và triển khai quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dọc hai bên tuyến Nhật Tân - Nội Bài. Trên cơ sở hợp tác với các đơn vị tư vấn quốc tế và cơ quan chuyên môn, BRG Group định hướng phát triển khu vực này thành một trục đô thị cửa ngõ hiện đại, góp phần tăng cường kết nối Hà Nội với các dòng chảy đầu tư, công nghệ và thương mại toàn cầu.

Đô thị thông minh thế hệ mới

Nằm trên trục phát triển chiến lược này, dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội được quy hoạch theo mô hình đô thị thông minh thế hệ mới, tích hợp công nghệ hiện đại, hệ sinh thái xanh và phương thức vận hành tiên tiến.

Lấy cảm hứng từ triết lý quy hoạch đô thị Nhật Bản, dự án hướng tới xây dựng môi trường sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Hệ thống cây xanh, mặt nước, công viên và các tuyến đi bộ được quy hoạch đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng sống cho cư dân. Điểm nhấn cảnh quan là Đại lộ Sakura với hàng hoa anh đào, góp phần tạo nên dấu ấn văn hóa Nhật Bản trong lòng Thủ đô.

Trong quá trình triển khai, chủ đầu tư đã thực hiện hạ ngầm toàn bộ hệ thống điện cao thế 110kV theo quy hoạch chung của trục Nhật Tân - Nội Bài. Sau khi hoàn thành các hạng mục hạ tầng trọng yếu và cơ bản giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, dự án bước vào giai đoạn tăng tốc với nhiều hạng mục được triển khai đồng loạt.

Biểu tượng kiến trúc mới của Hà Nội

Một trong những điểm nhấn nổi bật nhất của dự án là tổ hợp tháp tài chính - thương mại hỗn hợp cao 108 tầng, dự kiến cao hơn 639 m, trở thành một trong những công trình cao nhất Việt Nam khi hoàn thành.

Phối cảnh tòa tháp 108 tầng tại Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội. Ảnh phối cảnh

Phương án thiết kế được thực hiện bởi Skidmore, Owings & Merrill (SOM) – đơn vị từng thiết kế nhiều công trình biểu tượng trên thế giới. Công trình được định hướng trở thành biểu tượng kiến trúc mới của Hà Nội với tầm nhìn toàn cảnh khu vực phía Bắc Thủ đô.

Thiết kế tòa tháp kết hợp giữa ngôn ngữ kiến trúc hiện đại và các giá trị thẩm mỹ truyền thống, lấy cảm hứng từ những yếu tố “thủy”, “viên”, “phong” và “nguyệt”. Bên cạnh vai trò điểm nhấn về chiều cao, tổ hợp này được kỳ vọng trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ và du lịch mang tầm quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của Hà Nội trong mạng lưới các đô thị toàn cầu.

Theo bà Nguyễn Thị Nga, dự án được kỳ vọng trở thành biểu tượng cho sự phát triển thịnh vượng và bền vững trong giai đoạn mới, đồng thời góp phần thu hút các nhà đầu tư và thương hiệu quốc tế đến với Hà Nội.

Hướng tới thành phố trung hòa carbon tiên phong

Trong bối cảnh các đô thị trên thế giới chuyển dịch mạnh mẽ theo mô hình phát triển carbon thấp, Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội được quy hoạch ngay từ đầu theo định hướng phát triển bền vững.

Dự án tích hợp sáu nhóm giải pháp cốt lõi gồm: năng lượng thông minh, cuộc sống thông minh, quản lý thông minh, sức khỏe và học tập thông minh, di chuyển thông minh và kinh tế thông minh.

Phối cảnh Dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội. Ảnh phối cảnh

Hệ sinh thái năng lượng được nghiên cứu theo mô hình tiết kiệm và tái tạo năng lượng với các giải pháp như lưới điện thông minh, hệ thống quản lý năng lượng cho tòa nhà và hộ gia đình, hạ tầng xe điện cùng nền tảng quản lý môi trường dựa trên công nghệ Internet vạn vật (IoT).

Bên cạnh đó, mạng lưới cây xanh, công viên, mặt nước và các hành lang sinh thái được phát triển đồng bộ nhằm cải thiện vi khí hậu và nâng cao chất lượng sống cho cư dân.

Với quy hoạch hiện đại, ứng dụng công nghệ tiên tiến và định hướng phát triển bền vững, Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội đang từng bước thiết lập chuẩn mực mới cho phát triển đô thị tại Việt Nam, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh một Hà Nội xanh, thông minh và hội nhập quốc tế.

(Nguồn: BRG Group)