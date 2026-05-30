Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi Chủ tịch UBND TP Hà Nội truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc về thực hiện giải phóng mặt bằng triển khai dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Công văn nêu rõ, qua phản ánh của dư luận và nhân dân liên quan đến việc thực hiện giải phóng mặt bằng triển khai dự án, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng thường trực yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan của TP chủ động, kịp thời làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất trong quá trình triển khai dự án trên theo đúng quy định, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Sông Hồng chạy qua TP Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hà

Địa điểm thực hiện dự án tại các xã, phường: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng.

Quy mô sử dụng đất khoảng 11.418ha gồm các cấu phần chính: Trục đại lộ cảnh quan; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí; các khu đất phát triển đô thị; đất mặt nước; đất hạ tầng kỹ thuật và đất khác; trong đó phân chia thành 5 nhóm loại hình dự án với các dự án thành phần.