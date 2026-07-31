1. Tỉnh nào rộng nhất miền Bắc hiện nay?
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Tuyên Quang
0%
- Lào Cai0%
- Sơn La0%
- Điện Biên0%Chính xác
Sơn La là tỉnh rộng nhất miền Bắc hiện nay với diện tích tự nhiên khoảng hơn 14.000km2. Đây cũng là một trong số 11 tỉnh, thành phố được giữ nguyên sau sắp xếp. Xếp sau đó là tỉnh Tuyên Quang với gần 13.800km2, Lào Cai với gần 13.300km2…
Xét trên cả nước, Sơn La có diện tích xếp thứ 6, sau các tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk, Nghệ An, Quảng Ngãi.
2. Đây là tỉnh thưa dân nhất cả nước, đúng hay sai?
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Đúng
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- Sai0%Chính xác
Không phải Sơn La, Lai Châu mới là địa phương có mật độ dân số thấp nhất cả nước. Lai Châu rộng gần 9.070km2, quy mô dân số khoảng 512.600 người. Nếu mật độ dân số trung bình của cả nước khoảng 300 người/km2, mật độ dân số tỉnh Lai Châu chỉ 57 người/km2.
Trong khi đó, mật độ dân số của Sơn La khoảng 99 người/km2, cũng thuộc nhóm có mật độ dân số thấp nhất cả nước.
3. Tỉnh này có diện tích rừng lớn thứ mấy vùng Trung du và miền núi phía Bắc?
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- 40%Chính xác
Trước khi sáp nhập, Sơn La là tỉnh có diện tích rừng lớn thứ 3 của cả nước, đứng thứ nhất vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Tuy nhiên hiện nay, Sơn La đứng thứ 3 khu vực Trung du miền núi phía Bắc về diện tích rừng với hơn 676.000ha, sau tỉnh Tuyên Quang với hơn 907.000ha và Lào Cai với hơn 860.000ha.
Trong 34 tỉnh, thành, Lâm Đồng đứng đầu với hơn 1,12 triệu ha rừng, gồm hơn 930.100 ha rừng tự nhiên và gần 199.000 ha rừng trồng. Hai địa phương khác có diện tích rừng trên 1 triệu ha là Nghệ An với hơn 1,06 triệu ha và Gia Lai với hơn 1,03 triệu ha.
4. Sơn La đứng đầu cả nước về độ che phủ rừng, đúng hay sai?
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Đúng
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- Sai0%Chính xác
Không phải Sơn La, Lạng Sơn dẫn đầu cả nước với hơn 64,3% tỷ lệ che phủ rừng, cao hơn đáng kể so với mức trung bình cả nước là 42%. Các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lào Cai và Quảng Trị cũng có tỷ lệ che phủ trên 60%. Trong khi đó, Sơn La có tỷ lệ che phủ rừng là 47,43%.
5. Địa phương này có nhà máy thủy điện lớn thứ mấy Việt Nam?
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Sơn La là địa phương có nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam. Thủy điện Sơn La được khởi công từ năm 2005, hoàn thành vào năm 2012. Nơi đây còn được biết tới là nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Nam Á với công suất 2.400 MW.
Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 60.000 tỷ đồng, cấp sản lượng điện trung bình hàng năm là hơn 10 tỷ kWh và đảm nhiệm chống lũ về mùa mưa, cung cấp nước về mùa khô cho đồng bằng Bắc Bộ.
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