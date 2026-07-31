Chính xác

Sơn La là tỉnh rộng nhất miền Bắc hiện nay với diện tích tự nhiên khoảng hơn 14.000km2. Đây cũng là một trong số 11 tỉnh, thành phố được giữ nguyên sau sắp xếp. Xếp sau đó là tỉnh Tuyên Quang với gần 13.800km2, Lào Cai với gần 13.300km2…

Xét trên cả nước, Sơn La có diện tích xếp thứ 6, sau các tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk, Nghệ An, Quảng Ngãi.