Khoảng 6h30-7h sáng nay (ngày 1/8 âm lịch), khuôn viên Thánh thất Cao Đài Thủ đô Hà Nội đã tấp nập người đến thưởng thức bún riêu chay.

Chương trình phát bún riêu chay miễn phí diễn ra khoảng 10 năm nay tại Thánh thất Cao Đài Thủ đô Hà Nội (48 Hòa Mã). Ảnh: Bình Minh

Bà Hà Thị Nga (ở Tam Trinh) và bà Lê Thu Hương (ở Trần Khát Chân) cùng tu chung 1 đạo tràng của Phật giáo, đang ăn chay trường, là những thực khách quen thuộc của bếp bún riêu chay đặc biệt này.

“Tôi biết tới chương trình phát bún riêu chay miễn phí khoảng 1 năm nay. Bún chay ở đây rất ngon”, bà Hương chia sẻ cảm nhận.

Bà Nga cũng bày tỏ: “Ăn chay không chỉ tránh sát sinh mà còn giúp thanh lọc cơ thể. Từ lúc ăn chay, tôi cảm thấy thân thể khỏe hơn, giảm bệnh tật, tinh thần tươi trẻ hơn. Ở đây phát bún riêu chay miễn phí nhưng chúng tôi cũng phát tâm ủng hộ một chút vào hòm công đức hỗ trợ các chị trong nhóm bếp có thêm kinh phí để lan tỏa hoạt động ý nghĩa này, chung tay giúp đỡ những người nghèo, những hoàn cảnh khó khăn hơn”.

Bà Hồ Thị Kim Oanh, đại diện nhóm bếp thiện nguyện: "Chúng tôi là tín đồ của đạo Cao Đài, được làm những điều ý nghĩa cho cộng đồng thì thấy rất vui, không mệt. Ảnh: Bình Minh

Đại diện cho nhóm bếp thiện nguyện, bà Hồ Thị Kim Oanh (ở ngõ Quỳnh, phường Bạch Mai) cho hay, hoạt động phát miễn phí bún riêu chay từ thiện đã được Thánh thất Cao Đài Thủ đô Hà Nội thực hiện khoảng 10 năm nay để lan tỏa cho cộng đồng biết thêm về đồ chay.

“Nhiều nơi đã phát từ thiện cơm, cháo, nhưng bún riêu chay thì chắc chỉ có mỗi Thánh thất Cao Đài Thủ đô Hà Nội phát miễn phí đều đặn hàng tháng vào sáng mồng Một âm lịch. Đây là hoạt động do các tín đồ đạo Cao Đài chúng tôi tự đóng góp kinh phí để triển khai, có thêm sự ủng hộ từ nhiều bà con phát tâm từ thiện”, bà Oanh cho hay.

Nhóm bếp thiện nguyện gồm có 5 nhân sự chính gồm bếp trưởng Lê Thị Hậu, cùng các thành viên là bà Hồ Thị Kim Oanh, Lê Thị Thanh Mai, Nguyễn Thị Thủy, Đinh Thị Xếp. Người cao tuổi nhất là 72 tuổi, ít tuổi nhất cũng xấp xỉ 60.

Để có được những suất bún riêu chay miễn phí vừa ngon mắt vừa ngon miệng, nhóm bếp mất khá nhiều thời gian, công sức.

“Sáng nay chúng tôi dậy từ 4h. Tất cả nguyên liệu đều thuần chay. Chúng tôi mua đậu phụ về xay ra, xào và sên cho săn như riêu cua thật. Khâu sên đậu rất lâu, mỗi mẻ mất cả tiếng đồng hồ. Sên cà chua cũng khá lâu, phải sên cho cà chua khô lại, lên màu. Chúng tôi cũng đã chia sẻ bí quyết cho nhiều người, nhưng không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để làm được”, bà Oanh vừa cười vừa kể.

Ngoài việc thưởng thức món ngon tại chỗ, mỗi người còn có thể nhận một suất mang về với điều kiện phải mang theo đồ để đựng.

Nhiều người lần đầu đến ăn thử, nghĩ rằng không ngon, nhưng sau khi ăn xong đều bày tỏ lời khen ngợi và nhiều lần đến tiếp. Thậm chí có người còn ăn tới 2 bát.

“Tiếng lành đồn xa”, từ những buổi đầu chỉ làm khoảng 10kg bún, bếp thiện nguyện phát miễn phí bún riêu chay đã tăng dần số lượng nguyên liệu.

“Hôm nay chúng tôi chuẩn bị 70kg, tương đương 350-400 bát. Biển ở ngoài cửa đề là 7h bắt đầu phát nhưng hơn 6h đã có người đến ngồi chờ rồi nên chúng tôi phát sớm hơn. Mỗi người đến đây, ngoài việc thưởng thức tại chỗ còn có thể nhận một suất mang về với điều kiện phải mang theo đồ để đựng. Nhiều hôm chỉ tầm 9h30 sáng là chúng tôi đã phát hết bún riêu chay”, bà Oanh cho biết thêm.

Cảm nhận chung của những người thưởng thức bún riêu chay miễn phí là "rất ngon". Ảnh: Bình Minh

Theo Giáo sư Thượng Mai Thanh, Trưởng ban Quản trị Thánh thất Cao Đài Thủ đô Hà Nội, bếp bún riêu chay miễn phí là một trong những hoạt động nổi bật của các tín đồ đạo Cao Đài nhằm lan tỏa lối sống an lành và chung tay bảo vệ môi trường.

Ngày 30/5 mới đây, Thánh thất Cao Đài Thủ đô Hà Nội vừa tổ chức tọa đàm “Ăn chay với cuộc sống an lành và môi trường tươi đẹp”, với sự tham gia của đại diện các tổ chức tôn giáo như Baha’I, Phật giáo, Hồi giáo, Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giêsu Kytô…

Đại diện các tôn giáo đã cùng ký bản ghi nhớ, trong đó thống nhất chọn ngày 30/5 hàng năm là “Ngày ăn chay chung tay bảo vệ môi trường”.

Trong ngày này, các tôn giáo khuyến khích tín đồ thực hiện các hoạt động như: Ăn chay, hướng tâm cầu nguyện cho trái đất hồi sinh, quốc gia hưng thịnh, vạn loài bình an; Trồng cây xanh; Hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần, túi nilon…

Cũng theo bản ghi nhớ, mỗi năm, các tôn giáo sẽ chung tay làm 1 công trình phúc lợi xã hội hướng tới bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu như trồng rừng, làm cầu, khoan giếng…