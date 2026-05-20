Suốt gần 2 thập kỷ đồng hành, diễn viên Thanh Thúy và ông xã - đạo diễn Đức Thịnh trở thành một trong những cặp đôi tiêu biểu của showbiz. Không chỉ cùng nhau xây dựng tổ ấm hạnh phúc, cả hai còn kiên trì vun đắp giấc mơ điện ảnh bằng sự bền bỉ, thấu hiểu và tinh thần “chung vai sát cánh”.

Cặp đôi kỷ niệm 18 năm hôn nhân.

Từ những ngày đầu nhiều khó khăn cho đến các dự án điện ảnh đạt hàng triệu lượt khán giả, Thanh Thúy luôn là người đứng phía sau với vai trò nhà sản xuất. Trong khi đó, Đức Thịnh ghi dấu ấn bằng góc nhìn đạo diễn cảm xúc và gần gũi với công chúng.

Chính sự đồng lòng ấy đã tạo nên một hành trình ý nghĩa của cặp đôi - nơi tình yêu và sự nghiệp song hành, nâng đỡ nhau.

Đánh dấu cột mốc 18 năm ngày cưới, cặp đôi bày tỏ nhiều cảm xúc khi nhìn lại chặng đường đã qua.

Dịp này, cặp đôi lựa chọn thực hiện chuỗi giao lưu cùng sinh viên tại các trường đại học với mong muốn lan tỏa ngọn lửa đam mê đến bạn trẻ yêu điện ảnh.

Buổi giao lưu không đơn thuần là hoạt động quảng bá cho phim Trùm sò mà còn là không gian kết nối chân thành giữa những người làm nghề và thế hệ trẻ yêu điện ảnh với các hoạt động như: Chương trình truyền cảm hứng về nghề; Chia sẻ góc nhìn thực tế của nhà sản xuất và đạo diễn; Lan tỏa những câu chuyện thật, cảm xúc thật phía sau ánh hào quang…

Thanh Thúy - Đức Thịnh tham gia buổi giao lưu với sinh viên các trường đại học.

Với tinh thần trẻ trung, nhiều tiếng cười nhưng vẫn giàu chiều sâu, chương trình mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ về hành trình 18 năm đồng hành của Thanh Thúy - Đức Thịnh, cũng như câu chuyện phía sau thành công của một phim Việt chạm đến hàng triệu khán giả.

Thông qua những câu chuyện trải nghiệm thật, gồm cả những thất bại lẫn thành công phía sau ánh đèn sân khấu, Thanh Thúy và Đức Thịnh mong muốn tiếp thêm động lực cho thế hệ trẻ đang theo đuổi giấc mơ nghệ thuật.

Đây còn là dịp để nhìn lại hành trình hôn nhân đẹp của 2 nghệ sĩ đã cùng nhau đi qua thanh xuân, cùng trưởng thành trong nghề và vẫn giữ được sự đồng điệu sau 18 năm - điều không dễ giữa nhịp sống nghệ thuật nhiều biến động.

“Chúng tôi không chọn những điều quá hào nhoáng để kỷ niệm mà chọn trở về với điều ý nghĩa nhất. Đó là sẻ chia hành trình nghề nghiệp và tình yêu nghệ thuật với thế hệ trẻ”, Thanh Thúy chia sẻ.

Cặp vợ chồng có 2 người con trai. Cà Phê (tên ở nhà của con trai Đức Thịnh) bước sang tuổi 17. Cậu bé sở hữu vẻ ngoài điển trai, chiều cao nổi bật. Bé Tết sinh năm 2019 đáng yêu, có nhiều nét giống nam đạo diễn.

Theo thời gian, Thanh Thúy nghiệm ra bài học: Thành công trong kinh doanh có thể đo bằng con số nhưng gia đình phải đo bằng thời gian và sự hiện diện. Với cô, khi 2 chữ “gia đình” mất đi, mọi thứ trên đời đều vô nghĩa.

