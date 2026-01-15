Phó Tổng Giám đốc KiotViet Đỗ Tuấn Anh:

Bức tranh tăng trưởng thanh toán QR: những điểm nhấn

Trong bối cảnh thanh toán không tiền mặt tăng trưởng mạnh, giao dịch qua QR đang nổi lên như một xu hướng chủ đạo tại Việt Nam. Dựa trên dữ liệu của KiotViet, đơn vị đã có hơn 15 năm đồng hành cùng doanh nghiệp và hộ kinh doanh, hiện phục vụ trên 300.000 nhà bán hàng trên toàn quốc, bức tranh tăng trưởng thanh toán số ghi nhận những con số ấn tượng. Chỉ trong 2 năm gần đây, tổng số giao dịch trên nền tảng đã tăng hơn 42%, từ khoảng 916 triệu giao dịch lên hơn 1,3 tỷ giao dịch. Đáng chú ý, riêng thanh toán QRCode tăng gần 3,5 lần, từ 70,5 triệu giao dịch năm 2023 lên hơn 243,7 triệu giao dịch năm 2025.

Theo như nhận định của ông Đỗ Tuấn Anh - Phó Tổng Giám đốc KiotViet cho đà tăng trưởng mạnh mẽ của thanh toán QR không chỉ phản ánh sự thay đổi hành vi người tiêu dùng, mà còn mở ra một hướng đi mới cho khu vực hộ kinh doanh. “Thanh toán QR đang bứt tốc và trở thành đòn bẩy mới cho chuyển đổi số hộ kinh doanh. Khi dòng tiền được ghi nhận minh bạch, theo thời gian thực, hộ kinh doanh không chỉ thuận lợi hơn trong vận hành mà còn từng bước tiếp cận các chuẩn mực quản lý hiện đại,” ông Đỗ Tuấn Anh nhấn mạnh.

Dù tăng trưởng mạnh, bức tranh thanh toán QR vẫn cho thấy sự chênh lệch rõ rệt giữa các khu vực. Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng hiện chiếm tỷ trọng giao dịch QR cao, trong khi tại nhiều huyện, xã và khu vực nông thôn, tỷ lệ này vẫn dưới 0,5%. Thực tế này phản ánh dư địa chuyển đổi số còn rất lớn, đặc biệt trong khối hộ kinh doanh - nhóm chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế nhưng vẫn gặp nhiều rào cản về công nghệ, chi phí và kỹ năng triển khai.

3 giải pháp thúc đẩy QRPay

Với vai trò là “cánh tay nối dài” trong triển khai QRPay giữa ngân hàng, trung gian thanh toán và hộ kinh doanh, KiotViet đề xuất 3 nhóm giải pháp trọng tâm:

- Chuẩn hóa kỹ thuật: Các bên cần thống nhất API, quy trình KYC và tiêu chuẩn tích hợp nhằm đảm bảo hệ thống QRPay vận hành ổn định, liền mạch, đồng thời mang lại trải nghiệm giao diện nhất quán cho merchant.

- Minh bạch chi phí: Phí giao dịch cần được công bố rõ ràng ngay từ đầu, thủ tục đăng ký đơn giản, hướng tới triển khai hoàn toàn online. Đây được xem là yếu tố then chốt quyết định việc hộ kinh doanh có sẵn sàng chuyển đổi và gắn bó lâu dài hay không.

- Hỗ trợ triển khai thực tế: QRPay cần được tích hợp và hướng dẫn trực tiếp ngay trên giao diện KiotViet, đi kèm đội ngũ hỗ trợ địa phương đồng hành từng bước cài đặt. Song song đó, KiotViet phối hợp cùng các ngân hàng và cơ quan thuế tổ chức hội thảo tuyên truyền, đào tạo, giúp hộ kinh doanh hiểu đúng và làm đúng ngay từ đầu.

Dữ liệu minh bạch - nền tảng cho quản lý thuế minh bạch

Theo ông Đỗ Tuấn Anh, khi QRPay được triển khai đồng bộ và nhất quán, không chỉ hộ kinh doanh hưởng lợi nhờ phương thức thanh toán minh bạch, mà cơ quan thuế cũng có thêm một nguồn dữ liệu giá trị.

Trong bối cảnh ngành thuế đang bước vào cuộc “cách mạng” trong việc số hóa công tác quản lý thuế, dữ liệu giao dịch QR có cấu trúc, minh bạch và có thể đối soát sẽ trở thành đầu vào quan trọng để giảm các khâu kiểm tra thủ công, hỗ trợ phân loại rủi ro và thúc đẩy quản lý thuế theo hướng thông minh, hiện đại.

Trong dài hạn, sự kết nối chặt chẽ giữa nền tảng bán hàng, ngân hàng và cơ quan quản lý được kỳ vọng sẽ tạo nên một hệ sinh thái thanh toán - quản lý thống nhất, qua đó thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện cho khu vực hộ kinh doanh, từ thành thị đến nông thôn.

Bích Đào