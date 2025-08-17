Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Kết luận thanh tra số 55/KLTT-TTNH5 đối với Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

Bên cạnh kết quả đạt được, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ rõ nhiều sai phạm tại EVN Finance.

Cụ thể, về hoạt động quản trị, điều hành, quản lý rủi ro, Hội đồng quản trị EVN Finance đã giao quyền cho Tổng giám đốc ban hành một số quy định nội bộ chưa đúng thẩm quyền theo quy định tại Điều 23 Thông tư số 30/2015/TT-NHNN.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị EVN Finance thực hiện chưa hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong việc kiểm tra, giám sát, chỉ đạo tổng giám đốc thực hiện nhiệm vụ được phân công, để phát sinh sai phạm trong hoạt động cấp tín dụng.

Ban Kiểm soát thực hiện chưa hiệu quả vai trò giám sát việc tuân thủ pháp luật và điều lệ công ty; không phát hiện kịp thời những sai phạm trong quản trị, điều hành và tuân thủ nội bộ, để xảy ra vi phạm trong hoạt động cấp tín dụng.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chỉ rõ EVN Finance còn có nhiều vi phạm và tồn tại. Ảnh: EVNFC

Tổng Giám đốc EVN Finance ký ban hành một số văn bản quy định nội bộ liên quan đến hoạt động tín dụng; phân loại nợ; trích lập dự phòng, sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro chưa đúng thẩm quyền theo quy định tại Điều 23 Thông tư số 30/2015/TT-NHNN (có hiệu lực đến ngày 1/7/2024).

EVN Finance gửi công văn thay đổi thông tin người chịu trách nhiệm về phòng chống rửa tiền chậm 12 ngày so với quy định tại điểm đ khoản 10 Điều 5 Thông tư số 09/2023/TT-NHNN.

Trong thời kỳ thanh tra, tổng giám đốc đã thực hiện quyền và nghĩa vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của tổ chức tín dụng nhưng chưa tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, dẫn đến các tồn tại, vi phạm trong hoạt động cấp tín dụng.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ rõ các vi phạm của EVN Finance trong hoạt động cấp tín dụng nội bảng - cấp tín dụng tập trung vào các khách hàng lớn tiềm ẩn rủi ro, nhóm khách hàng (cho vay khách hàng cá nhân lớn...) và hoạt động xử lý nợ xấu và thu hồi nợ ngoại bảng sau khi xử lý rủi ro.

Trong đó, kết quả kiểm tra đối với nhóm khách hàng lớn cho thấy EVN Finance có mức độ tập trung tín dụng cao. Việc cấp tín dụng còn tồn tại nhiều vi phạm, như cho vay khi khách hàng không đủ điều kiện; vi phạm quy trình thẩm định và quyết định cho vay; thiếu sót trong kiểm tra, giám sát vốn vay; hồ sơ và thời hạn vay vốn chưa đúng quy định; nhận tài sản bảo đảm không phù hợp; phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro sai quy định; cho vay bằng ngoại tệ trái quy định...

Kết luận thanh tra cũng đưa ra một số cảnh báo rủi ro trong hoạt động cho vay đối với khách hàng.

Từ đó, kết luận nhấn mạnh, tập thể, cá nhân có liên quan phải trực tiếp chịu trách nhiệm đối với các vi phạm, tồn tại. HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành trong từng thời kỳ chịu trách nhiệm chung đối với các vi phạm, tồn tại, phát hiện qua thanh tra.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành của EVN Finance chỉ đạo xây dựng kế hoạch khắc phục, chỉnh sửa các vi phạm, tồn tại theo kiến nghị qua thanh tra.

Cùng với đó, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và giám sát chặt chẽ việc khắc phục, chỉnh sửa các vi phạm, tồn tại được chỉ ra qua thanh tra; kịp thời áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp và thực tế từng khách hàng nhằm bảo đảm an toàn vốn cho công ty.

Trường hợp để xảy ra rủi ro mất vốn do các vi phạm, tồn tại được nêu tại kết luận thanh tra, yêu cầu EVN Finance kịp thời chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đồng thời chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến các vi phạm.

Chánh Thanh tra cũng ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng, tổng số tiền phạt là 635 triệu đồng đối với 3 hành vi vi phạm của EVN Finance, gồm: cấp tín dụng đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện theo quy định; thực hiện phân loại tài sản có không đúng quy định; cấp tín dụng trong nước bằng ngoại tệ không đúng quy định.

Ngày 6/6, EVN Finance đã nộp đầy đủ tiền phạt tại quyết định trên.