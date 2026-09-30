Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản tại 5 dự án do Công ty CP Đầu tư Nam Long (Nam Long Group) làm nhà đầu tư hoặc chủ đầu tư.

Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều tồn tại liên quan đến nghĩa vụ tài chính đất đai, kinh doanh bất động sản, nhà ở xã hội và kinh phí bảo trì tại 5 dự án nằm trên địa bàn TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh của Nam Long Group.

Các dự án được thanh tra có tổng cộng 20.064 căn nhà, tương ứng khoảng 3,84 triệu m2 sàn sử dụng. Trong giai đoạn 2020-2025, các doanh nghiệp thuộc Nam Long Group đã bán 11.967/13.780 căn, đạt 86,8%; cho thuê 354 căn nhà ở xã hội, chuyển nhượng 19 lô đất xây biệt thự và 1.755 lô đất nền. Các dự án đã nộp khoảng 2.538 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước.

Một góc dự án Mizuki Park do công ty con của Nam Long Group làm chủ đầu tư. Ảnh: Anh Phương

Tại dự án Khu nhà ở Nguyễn Sơn (tên thương mại là Mizuki Park), TPHCM, Thanh tra Chính phủ xác định khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cơ quan chức năng TPHCM đã tính thiếu tiền sử dụng đất đối với 137,77m2 đất. Sau kết quả thanh tra, công ty con của Nam Long Group là Công ty CP Bất động sản Nguyễn Sơn đã nộp bổ sung gần 1,56 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước vào ngày 30/6/2026.

Tại dự án Đồng Nai Waterfront, năm 2025, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được điều chỉnh cục bộ, làm tăng 10.387,94m2 đất khu ở. Tại thời điểm thanh tra tháng 6/2026, cơ quan chuyên môn tỉnh Đồng Nai chưa xác định và thu tiền sử dụng đất bổ sung đối với phần diện tích này. Thanh tra Chính phủ xác định trách nhiệm liên quan thuộc các cơ quan chuyên môn của tỉnh Đồng Nai.

Tại dự án Khu dân cư Akari Hoàng Nam, TPHCM, Thanh tra Chính phủ kết luận Nam Long Group giữ lại công trình club house diện tích 280m2 để kinh doanh nhưng chưa nộp khoảng 357,1 triệu đồng kinh phí bảo trì theo quy định. Sau thanh tra, ngày 20/7/2026, doanh nghiệp đã nộp khoản tiền này vào tài khoản kinh phí bảo trì tại ngân hàng.

Ngoài các nội dung trên, Thanh tra Chính phủ còn nêu một số vấn đề cần tiếp tục kiểm tra, rà soát, như đưa bất động sản vào kinh doanh trước khi công khai thông tin hoặc khi hạ tầng chưa hoàn thành; bàn giao nhà tại Akari Hoàng Nam khi chưa xây dựng trạm y tế; chưa nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại một số dự án.

Trong nhóm nội dung cần tiếp tục kiểm tra, rà soát, Thanh tra Chính phủ nêu việc Công ty CP Nam Long VCD và Công ty CP Southgate ký hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án trước khi quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt; đồng thời, cơ quan chuyên môn của tỉnh Tây Ninh chưa xác định, thu tiền sử dụng đất bổ sung sau điều chỉnh quy hoạch.

Cũng trong nhóm nội dung này, văn bản nêu Công ty CP Đầu tư Nam Long ký hợp đồng bán căn hộ tại Block D, dự án Akari Hoàng Nam, khi chưa có bảo lãnh ngân hàng.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh tổ chức rà soát, thanh tra, kiểm tra các nội dung được nêu; xác định thời điểm, chủ thể vi phạm và thời hiệu xử phạt để xử lý theo quy định. Cơ quan này đồng thời yêu cầu Nam Long Group chấm dứt các hành vi vi phạm, khẩn trương khắc phục hậu quả.

Theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ, kết quả thực hiện kết luận thanh tra phải được các địa phương báo cáo kèm tài liệu chứng minh trước ngày 31/12/2026 để phục vụ việc theo dõi, đôn đốc và kiểm tra.

Xem toàn văn kết luận thanh tra tại đây:











