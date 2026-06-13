Giá tăng gần gấp đôi

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, quận Gò Vấp cũ nay được chia thành 6 phường mới của TPHCM. Nơi đây từng được xem là vùng cận trung tâm của thành phố và có tốc độ đô thị hóa thuộc nhóm nhanh nhất.

Với vị trí cửa ngõ phía Bắc, tiếp giáp các quận cũ như Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình và quận 12, khu vực này sở hữu lợi thế kết nối thuận tiện đến sân bay Tân Sơn Nhất cũng như trung tâm thành phố.

Khác với Thủ Đức hay khu Nam phát triển theo mô hình đại đô thị quy mô lớn, thị trường nhà ở tại Gò Vấp chủ yếu là các dự án căn hộ trung cấp và cận cao cấp, hướng đến nhu cầu ở thực.

Các khu chung cư tập trung dọc những tuyến đường huyết mạch như Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, Lê Đức Thọ, Nguyễn Văn Công hay khu đô thị CityLand Park Hills. Nhờ lượng cư dân đông đúc cùng hệ thống tiện ích hình thành từ sớm, Gò Vấp được xem là một trong những thị trường căn hộ có thanh khoản khá ổn định tại TPHCM.

Sau 5 năm, giá căn hộ chung cư tại khu vực quận Gò Vấp cũ tăng gần gấp đôi. Ảnh: Duy Phương

Nếu như giai đoạn 2020-2021, căn hộ tại Gò Vấp phổ biến ở mức 30-40 triệu đồng/m2 thì đến giữa năm 2026, mặt bằng giá đã tăng đáng kể.

Khảo sát của PV VietNamNet trên thị trường thứ cấp cho thấy, nhiều dự án đã bàn giao như CityLand Park Hills, Hà Đô Green View, Osimi Tower, Dream Home Residence hay Khang Gia Gò Vấp đang được chào bán phổ biến từ 60-85 triệu đồng/m2. Một số căn hộ có vị trí đẹp, diện tích vừa phải và có sổ hồng thậm chí vượt mốc 80 triệu đồng/m2.

Như vậy, trong khoảng 5 năm qua, giá căn hộ tại khu vực này đã tăng mạnh, phổ biến từ 50-100%, tùy dự án và thời điểm giao dịch.

Theo một môi giới địa phương, cách đây 5 năm, với khoảng 2,3-2,5 tỷ đồng, người mua có thể sở hữu căn hộ diện tích 65-70m2 tại Gò Vấp. Hiện nay, mức tài chính tương tự chỉ đủ để tiếp cận những căn hộ diện tích nhỏ hoặc các chung cư cũ. Trong khi đó, những căn hộ cùng diện tích tại các dự án có vị trí đẹp được giao dịch ở mức 3,8-4,5 tỷ đồng.

Dư địa tăng giá không còn nhiều

Diễn biến giá căn hộ tại Gò Vấp tăng mạnh phản ánh xu hướng đi lên chung của thị trường căn hộ TPHCM.

Theo số liệu của Savills Việt Nam, giá bán sơ cấp căn hộ tại TPHCM đã thiết lập mặt bằng mới, đạt trung bình khoảng 102 triệu đồng/m2.

Báo cáo thị trường quý I/2026 của đơn vị này cho hay nguồn cung nhà ở mới tại TPHCM tiếp tục hạn chế, trong khi nhu cầu vẫn duy trì ổn định, tạo áp lực tăng giá trong ngắn và trung hạn. Người mua ngày càng ưu tiên các dự án có pháp lý rõ ràng và tiến độ xây dựng đảm bảo.

Xu hướng dịch chuyển sang các khu vực ngoài trung tâm đang diễn ra rõ nét khi mặt bằng giá tại lõi đô thị đã tăng lên mức cao. Tuy nhiên, với những khu vực đã đô thị hóa gần như hoàn chỉnh, quỹ đất phát triển dự án mới ngày càng khan hiếm, khiến nguồn cung căn hộ bổ sung không còn dồi dào.

Dù mặt bằng giá căn hộ đã đi lên đáng kể trong những năm gần đây, theo nhận định của đơn vị môi giới OneHousing, Gò Vấp vẫn nằm trong nhóm khu vực cận trung tâm có mức giá dễ tiếp cận hơn so với Bình Thạnh hay Thủ Đức.

Khu vực này được hưởng lợi nhờ hạ tầng đã phát triển tương đối hoàn chỉnh, mật độ dân cư cao và nhu cầu ở thực lớn, trong khi quỹ đất dành cho các dự án mới ngày càng thu hẹp.

Chính những yếu tố trên giúp thanh khoản của phân khúc căn hộ tại Gò Vấp duy trì ở mức khá tốt. Đặc biệt, các dự án đã bàn giao, sở hữu pháp lý hoàn chỉnh và có khả năng khai thác cho thuê tiếp tục thu hút người mua để ở lẫn nhà đầu tư dài hạn.

Trong bối cảnh mặt bằng giá đã tăng đáng kể, dư địa tăng giá của căn hộ tại Gò Vấp được dự báo sẽ không còn mạnh như giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, với lợi thế về hạ tầng, nhu cầu ở thực lớn và mức giá vẫn dễ tiếp cận hơn so với nhiều khu vực cận trung tâm khác, phân khúc này được kỳ vọng sẽ duy trì đà tăng trưởng ổn định trong dài hạn.

Nhận định trên cũng phù hợp với quan điểm của ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn, tại hội thảo "Nhận diện xu hướng tài chính bất động sản năm 2026" diễn ra mới đây. Theo chuyên gia này, thời kỳ mua bất động sản chỉ để chờ tăng giá nhanh đang dần khép lại, nhường chỗ cho xu hướng đầu tư dựa trên giá trị thực.