Theo Kết luận thanh tra số 648/KL-TTCP, Phú Minh Vina có nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, chất thải y tế tại Khu xử lý rác thải, xã Trạm Thản, tỉnh Phú Thọ.

Từ năm 2023 đến hết tháng 3/2026, doanh nghiệp báo cáo đã tiếp nhận, xử lý khoảng 199.295 tấn chất thải, trong đó hơn 86.544 tấn chất thải nguy hại. Doanh thu giai đoạn 2023-2025 khoảng 584,7 tỷ đồng.

Công ty TNHH Môi trường Phú Minh Vina có nhà máy tại xã Trạm Thản, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: PMVN

533 chuyến xe chở hơn 12.000 tấn chất thải đi đổ trái phép

Theo kết luận, từ tháng 7/2025 đến tháng 6/2026, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Đức Minh Khôi đã vận chuyển khoảng 12.318 tấn chất thải, tương đương 533 chuyến xe, từ nhà máy Phú Minh Vina đi đổ trái phép tại Hà Nội và Phú Thọ.

Thanh tra Chính phủ xác định hành vi có dấu hiệu tội Gây ô nhiễm môi trường, quy định tại Điều 235 Bộ luật Hình sự. Hồ sơ được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Công an tỉnh Phú Thọ, kiến nghị xem xét khởi tố.

Một vụ việc khác liên quan khoảng 10.582,8 tấn chất thải được Phú Minh Vina ký hợp đồng với Công ty CP Xử lý chất thải Phú Thọ để vận chuyển, xử lý.

Vị trí của nhà máy tại xã Trạm Thản, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Chụp màn hình

Theo kết luận, số chất thải chủ yếu được đưa từ khu vực chứa chất thải nguy hại đến bãi rác của Xí nghiệp xử lý chất thải Trạm Thản. Kết quả phân tích mẫu cho thấy tổng dầu mỡ khoáng vượt ngưỡng chất thải nguy hại. Hành vi được xác định có dấu hiệu tội Gây ô nhiễm môi trường và hồ sơ được chuyển Bộ Công an để xem xét khởi tố.

Hơn 1.100 tấn chất thải không được xử lý đúng quy định

Thanh tra Chính phủ xác định khoảng 1.160 tấn chất thải, trong đó có 691,3 tấn chất thải nguy hại, không được xử lý theo quy định.

Trong đó, khoảng 118,2 tấn chất thải nguy hại được vận chuyển từ nhà máy ra môi trường không đúng quy định. Một xe khác vận chuyển khoảng 1.041,8 tấn chất thải từ 57 chủ nguồn thải nhưng không đưa về nhà máy xử lý; trong số này có khoảng 573,1 tấn chất thải nguy hại.

Thanh tra Chính phủ xác định hành vi có dấu hiệu tội Vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại, theo Điều 236 Bộ luật Hình sự, đồng thời chuyển hồ sơ đến Bộ Công an để xem xét khởi tố.

Hơn 8,4 tỷ đồng tiền mặt bị bỏ ngoài sổ kế toán

Tại thời điểm kiểm tra ngày 6/7/2026, Phú Minh Vina sử dụng đồng thời hai phần mềm MISA và Dtech để hạch toán. Theo Thanh tra Chính phủ, số liệu trên Dtech khác với phần mềm MISA, trong đó hơn 8,446 tỷ đồng tiền mặt bị bỏ ngoài sổ kế toán trên MISA.

Hành vi có dấu hiệu của tội Vi phạm quy định về kế toán và Trốn thuế. Hồ sơ được chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để xem xét khởi tố.

Ngoài các nội dung có dấu hiệu hình sự, Thanh tra Chính phủ xác định doanh nghiệp còn thu gom, tiếp nhận, xử lý vượt công suất được cấp phép khoảng 31.216 tấn trong giai đoạn 2023-2025, sử dụng thiết bị đốt chất thải nguy hại chưa được cấp phép và báo cáo không đầy đủ về khối lượng chất thải.