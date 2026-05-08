Thanh tra NHNN khu vực 5 vừa công bố kết luận thanh tra Ngân hàng thương mại CP Hàng hải Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên.

Theo đó, trong thời kỳ thanh tra, MSB chi nhánh Thái Nguyên cơ bản chấp hành các quy định pháp luật của Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và quy định nội bộ của MSB trong các hoạt động cấp tín dụng, xử lý và thu hồi nợ xấu, huy động vốn, thanh toán điện tử, thẻ tín dụng, cũng như công tác phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thanh toán.

Tuy nhiên, kết luận thanh tra cũng ghi nhận một số tồn tại trong hoạt động cấp tín dụng liên quan đến việc chứng minh mục đích sử dụng vốn, công tác thẩm định và quyết định cho vay, tài sản bảo đảm, kiểm tra giám sát vốn vay và việc trả nợ gốc, lãi vay.

Đáng chú ý, ngày 10/4/2026, Chánh Thanh tra NHNN Khu vực 5 đã ban hành Quyết định số 48/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi thực hiện thu nợ khoản vay bị quá hạn không đúng quy định pháp luật, với số tiền phạt 50 triệu đồng.

Thanh tra NHNN chỉ ra một số vi phạm tại các chi nhánh ngân hàng.

Thanh tra NHNN chi nhánh Khu vực 13 cũng vừa công bố kết luận thanh tra đối với các chi nhánh Tây Ninh, Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp của Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank).

Kết quả thanh tra cho thấy, 4 chi nhánh của ngân hàng này nhìn chung đã duy trì hoạt động ổn định, kinh doanh có lãi, các chỉ tiêu cơ bản (huy động vốn và cho vay) tăng trưởng qua các năm. Các đơn vị thực hiện tương đối hiệu quả công tác xử lý nợ xấu, kéo giảm tỷ lệ nợ xấu về mức an toàn theo khuyến cáo của NHNN, qua đó góp phần cải thiện chất lượng tín dụng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, kết luận thanh tra cũng đã chỉ ra những tồn tại.

Qua thanh tra tại các chi nhánh ở Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang và Tây Ninh, cơ quan chức năng phát hiện nhiều tồn tại, hạn chế và rủi ro trong hoạt động cho vay. Các sai sót chủ yếu liên quan đến thẩm định, xét duyệt tín dụng; kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay; xử lý nợ và phân loại nợ.

Nguyên nhân chủ yếu được xác định do tính chủ quan trong quá trình cấp tín dụng, chưa tuân thủ đầy đủ quy định nội bộ và quy định pháp luật. Một số trường hợp khách hàng sử dụng vốn sai mục đích, trong khi công tác kiểm tra, giám sát sau cho vay còn lỏng lẻo.

Trách nhiệm được xác định thuộc về cán bộ thẩm định, xét duyệt tín dụng, bộ phận kiểm tra giám sát vốn vay và lãnh đạo các chi nhánh trong công tác quản lý, điều hành.

Cơ quan thanh tra đã yêu cầu 4 chi nhánh xây dựng phương án khắc phục, chấn chỉnh các sai sót trong hoạt động cấp tín dụng nhằm bảo đảm an toàn hệ thống và tuân thủ quy định pháp luật.