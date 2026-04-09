Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 15 vừa thông báo kết luận thanh tra đối với Ngân hàng TMCP Kiên Long Chi nhánh Cà Mau (KienlongBank Cà Mau).

Trong đó, thanh tra đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế tại KienlongBank Cà Mau cần khắc phục, chấn chỉnh kịp thời như:

Cấp tín dụng cho khách hàng không đáp ứng đủ điều kiện vay vốn theo quy định tai khoản 3, khoản 4, Điều 7 Thông tư 39/2016/TT-NHNN (Thông tư 39).

Công tác thẩm định và quyết định cho vay chưa chặt chẽ, chưa đầy đủ theo quy định tại Điều 17 Thông tư 39.

Công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay chưa chặt chẽ, chưa đầy đủ theo quy định tại Điều 24 Thông tư 39.

Tồn tại trong công tác định giá, nhận thế chấp tài sản bảo đảm.

Hoạt động cấp tín dụng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, là hệ quả của các vi phạm, tồn tại trong công tác thẩm định, quyết định cấp tín dụng, kiểm tra sử dụng vốn vay và việc tập trung cấp tín dụng vào một số ít khách hàng.

Nguyên nhân của các tồn tại cũng đã được Thanh tra NHNN Khu vực 15 chỉ ra. Trong đó, Ban Giám đốc KienlongBank Cà Mau và các PGD trực thuộc chưa lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thẩm định, quyết định cấp tín dụng, kiểm tra, giám sát vốn vay dẫn đến tồn tại, sai sót.

Chuyên viên nghiệp vụ và lãnh đạo các cấp tại KienlongBank Cà Mau chưa nhận thức đầy đủ và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, quy định nội bộ của KienlongBank cũng như các văn bản chỉ đạo của NHNN và NHNN khu vực.

Năng lực thẩm định và kiểm tra giám sát vốn vay của đơn vị còn hạn chế.

Việc theo dõi, giám sát chưa chặt chẽ, đầy đủ các khoản vay đang quản lý, dẫn đến phát sinh nhiều tồn tại, sai sót, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với hoạt động tín dụng và an toàn vốn.

Chất lượng công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát và hệ thống kiểm toán, kiểm soát nội bộ còn hạn chế.

Công tác tự kiểm tra, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro chưa được thực hiện đầy đủ, kịp thời, dẫn đến việc chưa phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn sớm các tồn tại, sai sót, vi phạm trong hoạt động cấp tín dụng, chưa đáp ứng yêu cầu quản trị rủi ro và bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng theo quy định.

Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các tồn tại, vi phạm được nêu trong Kết luận này chịu trách nhiệm trong việc tham mưu, theo dõi, đôn đốc, quản lý, kiểm tra đối với các khoản cấp tín dụng có vi phạm, tồn tại, Kết luận thanh tra nêu trách nhiệm của các tồn tại, sai sót.

Với những vi phạm nêu trên, Thanh tra NHNN Khu vực 15 đã ban hành 3 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng đối với KienlongBank Cà Mau, PGD Năm Căn, PGD Đầm Dơi về hành vi vi phạm hành chính: Cấp tín dụng đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Căn cứ kết luận thanh tra, Chánh Thanh tra NHNN chi nhánh Khu vực 15 đã yêu cầu KienlongBank và KienlongBank Cà Mau thực hiện 2 kiến nghị và 5 khuyến nghị để khắc phục các tồn tại, sai sót nhằm đảm bảo hoạt động ngày càng an toàn, hiệu quả, tuân thủ quy định của pháp luật.