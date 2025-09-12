Theo đó, ngay sau khi UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 262/KH-UBND ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025, hằng năm, Thanh tra tỉnh đã tích cực tham gia thực hiện phong trào bằng những công việc cụ thể, thiết thực: Xây dựng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trở thành phong trào thi đua trọng tâm hằng năm; đã quán triệt tới các công chức trong cơ quan tích cực thực hiện công tác tuyên truyền phong trào thi đua trên Cổng thông tin điện tử và lồng ghép các nội dung tại các hội nghị, hội thảo, tập huấn, cuộc họp.

Bên cạnh đó, việc thực hiện tốt các phong trào thi đua khác trên địa bàn tỉnh như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”... góp phần quan trọng trong hỗ trợ các nguồn lực vật chất, tinh thần để tố chức thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” có hiệu quả.

Thanh tra tỉnh thường xuyên tuyên truyền vận động hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, vận động hưởng ứng thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 của Trung ương trên địa bàn tỉnh, đến nay nhiều hộ nghèo, hộ gia đình chính sách khó khăn tại các xã được UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh giúp đỡ xây dựng nông thôn mới được giúp đỡ, hỗ trợ.

Đơn cử: Trao, tặng 200 thùng đựng rác trị giá 25.000.000 đồng cho 200 hộ gia đình tại xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên để thực hiện phân loại rác tại nguồn nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành vi của người dân trong việc tự giác giữ gìn vệ sinh môi trường nơi ở và nơi công cộng.

Cùng với đó, đã trao tặng cho thầy cô giáo và các em học sinh tại Điểm trường thôn Lỵ 1 và 2 xã Cam Cọn 01 Tủ Cơm 16 khay, 2 Tủ lạnh 200 lít, 02 máy Lọc nước, 3 Nồi Cơm điện, 92 Chăn đắp 1,6m, 200 Áo gilê + Áo rét, 50 Mũ Bảo hiểm xe máy của Nhật, 100 cặp sách, sốp trải sàn, bánh kẹo, sữa, mỳ tôm và các phần quà khác; khám chữa bệnh và phát 150 phần thuốc chữa bệnh miễn phí cho những trẻ em, người già tại xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên.

Các đơn vị đã tổ chức nghiệm thu, bàn giao tuyến đường giao thông nông thôn tại xã Nậm Chày, huyện Văn Bàn với chiều dài 0,85km, trị giá 351.406.245 đồng; hỗ trợ trực tiếp cho 4 hộ dân với số tiền 10 triệu đồng (2,5 triệu/1 hộ) đã chịu thiệt hại nặng nề do sạt lở nhà cửa sau bão số 3 tại xã Chiềng Ken, huyện Văn Bàn; phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm y tế và Bệnh viện đa khoa huyện Văn Bàn tổ chức chương trình khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 110 người cao tuổi tại xã Chiềng Ken, huyện Văn Bàn.

Bình An