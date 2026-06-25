Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã hội kiến với Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez Gomes; Tổng Bí thư Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất (PSUV), Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Công lý và Hòa bình Diosdado Cabello; hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Yvan Gil; cùng Phó Tổng thống Calixto Ortega và Bộ trưởng Ngoại thương Johann Alvarez dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Venezuela.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng viếng Khu tưởng niệm quốc gia và đặt vòng hoa tại Tượng đài Anh hùng giải phóng dân tộc Venezuela Simon Bolivar, dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng Bộ trưởng Ngoại giao Yvan Gil Pinto khai trương trụ sở mới của Đại sứ quán Việt Nam tại Thủ đô Caracas, Venezuela.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội kiến Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez Gomes. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Tại các cuộc gặp với phía Venezuela, Bộ trưởng Lê Hoài Trung thông báo các kết quả chính của Đại hội 14 của Đảng và một số thành tựu của Việt Nam.

Việt Nam luôn trân trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác toàn diện với Venezuela, một đối tác quan trọng có nhiều tiềm năng của Việt Nam tại Nam Mỹ. Việt Nam nhất quán ủng hộ Chính phủ hợp hiến của Venezuela trong nỗ lực phát triển đất nước, vì lợi ích của nhân dân Venezuela.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác toàn diện Việt Nam - Venezuela phát triển tích cực trên cơ sở nền tảng quan hệ tốt đẹp do cố Tổng thống Hugo Chavez và các lãnh đạo Việt Nam qua nhiều thế hệ vun đắp và phát triển.

Chuyến thăm Venezuela lần này thể hiện quyết tâm và mong muốn của Đảng, Nhà nước Việt Nam đưa quan hệ tốt đẹp giữa hai nước phát triển hơn nữa trong giai đoạn mới, tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ chính trị, tăng cường tin cậy và mở rộng hợp tác thực chất trên các lĩnh vực trên tinh thần cùng phát triển, bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau.

Lãnh đạo Venezuela nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp trong các chuyến thăm Việt Nam thời gian qua và những tình cảm nồng ấm của các lãnh đạo cấp cao Việt Nam đối với Venezuela. Các lãnh đạo Venezuela cũng bày tỏ ngưỡng mộ trước những thành tựu trong công cuộc đổi mới và sự phát triển vượt bậc về kinh tế - xã hội, uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, giúp mang lại những bài học quý báu cho Venezuela trên con đường phát triển.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Yvan Gil Pinto. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez và các Bộ trưởng Venezuela bày tỏ tin tưởng rằng nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đạt thắng lợi quan trọng trong kỷ nguyên phát triển mới; cảm ơn lập trường và sự ủng hộ của Việt Nam đối với Chính phủ và nhân dân Venezuela.

Venezuela sẽ tiếp tục kiên định và linh hoạt trong con đường đã lựa chọn. Venezuela luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng chiến lược của Venezuela tại khu vực cũng như trên thế giới, mong muốn thúc đẩy quan hệ truyền thống hữu nghị và Đối tác toàn diện với Việt Nam đi vào chiều sâu, thực chất và nâng tầm quan hệ trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy tổ chức Phiên III Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Venezuela vào tháng 10 năm nay tại Caracas, Venezuela; duy trì thường xuyên và hiệu quả cơ chế tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao; tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực hai nước có thế mạnh và nhu cầu như nông nghiệp và thương mại nông sản, viễn thông, dầu khí - năng lượng và phối hợp chặt chẽ. Hai nước cũng ủng hộ lẫn nhau tại Liên Hợp Quốc, Phong trào Không liên kết và các tổ chức quốc tế mà hai nước là thành viên.

Trên tinh thần đó, hai bên cũng nhất trí về chương trình nghị sự song phương hai nước giai đoạn 2026-2030 với các trụ cột chính gồm chính trị - ngoại giao, an ninh - quốc phòng nông nghiệp - an ninh lương thực, an ninh năng lượng và dầu khí, kinh tế - thương mại và đầu tư, viễn thông - công nghệ và y tế, văn hóa - giáo dục, thể thao và môi trường.

Bộ Ngoại giao hai bên sẽ xây dựng kế hoạch hành động Việt Nam - Venezuela để triển khai, phấn đấu đạt kết quả cụ thể, thiết thực hướng tới kỷ niệm 20 năm thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Venezuela trong năm 2027.