Nguyễn Thị Thanh Tuyền (sinh năm 1999, ở Bắc Giang) hiện là một trong số những gương mặt sáng tạo nội dung ẩm thực gia đình được đông đảo khán giả yêu mến. Cô đang sở hữu kênh TikTok đạt hơn 2,1 triệu người theo dõi - con số ấn tượng cho thấy sức lan tỏa của phong cách giản dị, mộc mạc mà Tuyền kiên trì theo đuổi.

Content creator Thanh Tuyền Daily. Ảnh: NVCC

Căn bếp nhỏ - Nơi lưu giữ kỷ niệm

Từng tốt nghiệp ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường, nhưng một cơ duyên đã khiến Nguyễn Thị Thanh Tuyền rẽ hướng, trở thành content creator và gắn bó với công việc sáng tạo nội dung gần 8 năm qua. Hành trình ấy bắt đầu từ những khoảnh khắc hết sức đời thường, mà bất cứ ai cũng sẽ thấy đồng cảm.

Với Thanh Tuyền, các bữa cơm thể hiện sự chia sẻ, yêu thương của mỗi thành viên trong gia đình. Căn bếp nhỏ là nơi mọi cảm xúc được bộc lộ rõ nhất; và mỗi món ăn đều mang trong nó một câu chuyện riêng. Chính vì vậy, Tuyền chọn trở thành người kể chuyện thông qua các video trên mạng xã hội. Đó cũng là cách để cô lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ.

Từ căn bếp nhỏ, Thanh Tuyền lan tỏa lối sống tích cực qua những khoảnh khắc chăm sóc gia đình đầy yêu thương. Ảnh: NVCC

Ví dụ như, trước lễ cưới một ngày, cô dâu Tuyền và gia đình đã tự tay chuẩn bị 1.000 hũ panna cotta để đãi khách trong bữa cơm thân mật. Mặc dù phải “chạy đua với thời gian”, nhưng mọi người ai cũng rất hào hứng, vừa tất bật nấu nướng vừa vui vẻ chuyện trò, cùng nhau hoàn thành món tráng miệng ngọt ngào dành cho quan khách.

Chính những cảm xúc chân thật cùng sự gần gũi, ấm áp đã giúp các video của Thanh Tuyền nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng. Người xem thấy thêm yêu hơn căn bếp nhỏ và trân trọng hơn những bữa cơm gia đình.

Truyền cảm hứng sống đẹp - Hành trình sáng tạo bền bỉ

Thanh Tuyền chia sẻ, cô không bao giờ tự áp lực bản thân phải sản xuất thật nhiều video. Ngược lại, cô cho phép mình nghỉ ngơi khi cần thiết, để lắng nghe trái tim, suy ngẫm về cuộc sống và sáng tạo những nội dung ý nghĩa. Cô luôn bắt đầu ngày mới với câu hỏi “Hôm nay, có điều gì tích cực để sẻ chia?”.

Mặc dù thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của gia đình, nhưng Tuyền luôn chọn lọc và chỉ sử dụng những nội dung phù hợp, bởi với cô, không phải điều gì cũng thích hợp để trở thành “chất liệu” cho video. Đặc biệt, cô luôn tôn trọng cảm xúc và đặt sự an toàn của các con lên hàng đầu. Nếu con cô cảm thấy không vui, không muốn quay, cô sẵn sàng dừng lại.

Gia đình nhỏ là nguồn cảm hứng lớn nhất trong hành trình sáng tạo nội dung của Nguyễn Thị Thanh Tuyền. Ảnh: NVCC

Không chạy theo lượt xem hay xu hướng, điều Thanh Tuyền luôn hướng tới là lan tỏa lối sống tích cực thông qua những điều giản dị nhất: vào bếp, chăm sóc gia đình, trân trọng từng khoảnh khắc đời thường… Theo cô, giá trị lớn nhất của việc sáng tạo nội dung là truyền cảm hứng sống đẹp và mang tới động lực cho người xem.

Có thể nói, chính triết lý sống chậm, sống thật, cùng sự nỗ lực bền bỉ để tạo ra những nội dung chất lượng, ý nghĩa… đã giúp Thanh Tuyền Daily nhận được sự tin yêu và ủng hộ từ khán giả. Cô là một content creator kể chuyện bếp núc vừa thu hút, vừa lan tỏa giá trị sống đẹp giữa nhịp sống số hiện đại.

Bích Đào